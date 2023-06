¿Quién era y de qué murió Sergio Calderón, actor mexicano que salió en Piratas del Caribe y Hombres de Negro?

El actor mexicano Sergio Calderón, conocido por haber participado en películas de Hollywood como “Piratas del Caribe” y “Hombres de Negro”.

De acuerdo con la revista People, Sergio Calderón falleció a los 77 años de edad rodeado de su familia. Además reveló que el histrión estuvo hospitalizado por neumonía.

¿Quién era el actor Sergio Calderón?

El actor Sergio Calderón nació en Coatlán del Río, Morelos, México, el 21 de julio de 1945 y estudió en el Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores. Debutó en el cine en 1970 en una película titulada The Bridge in the Jungle.

Su filmografía abarca grandes películas junto a reconocidas personalidades del séptimo arte como Los hijos de Sánchez junto a Anthony Quinn; Los suegros con Peter Falk y Alan Arkin, entre otras.

Aunque sin duda algunos de sus papeles más recordados son el de José en la película “Hombres de negro” (Men in black) en 1997 junto a Will Smith y Tommy Lee Jones.

El año pasado Sergio Calderón recordó su participación en este filme, pues se cumplieron 25 años de su estreno..

"Hace 25 años se lanzó una de las mejores películas en las que trabajé: Men In Black ¡Gracias a Barry Sonnenfeld por esta maravillosa oportunidad y a Rick Baker por su increíble trabajo en Mikey's Head on a Stick! Fue gracias a su extraordinario talento que MIB venció a Boogie Nights en los MTV Movie Awards a Mejor Cabeza en un Palillo - jejeje. ¡Agradecido de haber sido parte de esta película haciendo historia!", publicó en su cuenta de Instagram.

Sergio Calderón salió en Hombres de Negro Foto: Especial

Sergio Calderón hizo una breve aparición en la cinta, ya que supuestamente su cabeza era usada por alien como disfraz en la película.

Y para el 2007 participó en el file “Piratas del Caribe: En el fin del mundo”, junto a Johnny Depp. Su última aparición fue en el 2022 en un episodio de la serie The Resort.

Antes de morir, Sergio Calderón ofreció una entrevista a Los Ángeles Times en la que confesó que le gustaba interpretar a villanos, aunque eso significara ganarse el odio de la gente.

"Me encanta interpretar ese tipo de personajes, porque la gente realmente me odia; me dicen en las calles cuánto me odian, pero para mí, ese es mi éxito. Porque eso significa que pude convencer a la gente con lo que hice", dijo.