¿Quién era y de qué murió Tabby Brown, modelo de Playboy, a los 38 años? | FOTOS

La modelo británica Tabby Brown, famosa por salir en Playboy, falleció a los 38 años de edad, así lo dio a conocer su representante a los medios de comunicación.

Su representante informó de la muerte y aseguró que la modelo fue hallada muerta en circunstancias desconocidas, es decir, que aún no se sabe cuál fue la causa de muerte de la estrella de televisión y de la revista del conejito.

En redes sociales tenía más de 300 mil seguidores, cuyos fans han estado escribiendo mensajes de condolencias en las fotografías que había publicado la modelo.

¿Quién era Tabby Brown, modelo de Playboy muerta?

Tabby Brown es originaria de Londres, nació en 1985 y aunque trabajó como modelo ella estudió la carrera de marketing.

Además de haber aparecido en Playboy también fue reconocida por protagonizar el programa de televisión The Bachelor.

Asimismo, apareció en anuncios de Canon, Virgin Atlantic e incluso en algún videoclip de Snoop Dogg.

La modelo de Playboy también estuvo en medio de la polémica por sus relaciones amorosas. Uno de sus amores más conocidos es el futbolista Mario Balotelli, a quien conoció en un club nocturno en 2011.

“Me enamoré de él en contra de mi buen juicio. Me dijo que quería que nos fuéramos a vivir juntos y tuviéramos una familia. Luego descubrí que iba a tener un bebé con su ex y que había historias constantes sobre él saliendo de fiesta con otras mujeres”, explicó al respecto en una entrevista en The Mirror.

Mientras que en el 2016, fue relacionada con Raheem Sterling, aunque no fue tan duradera como con el primeo, la pareja fue vista entrando a un hotel en Manchester.