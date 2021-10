Musical de Aladdín, llega al país con un toque mexicano

Con referencias de la cultura mexicana, el exitoso musical Aladdín alista su llegada al país para convertirse en la primera gran producción de Disney en vivo en Latinoamérica, tras la cancelación de espectáculos por la pandemia.

Participan 34 actores en escena, ocho músicos y una batuta. Además de contar con efectos especiales en los que el público podrá admirar; por ejemplo, cómo vuela la alfombra mágica.

“No hay dos producciones idénticas, hay cambios que tienen que ver con la idiosincrasia, con nuestra cultura, eso hace que la obra se convierta en un montaje único e irrepetible. Está diseñada para México, es la puesta original, pero la volvemos nuestra”, detalló ayer en conferencia de prensa virtual Morris Gilbert quien, junto con Julieta González, produce el espectáculo.

El actor de origen mexicano Rodney Ingram, quien en la producción de Broadway dio vida a Aladdín, repartirá en este papel; la cantante de ópera Irma Flores interpretará a Jasmín y Juampi al Genio.

Es una producción impresionante, de las más exitosas en

la historia del teatro musical, con la trayectoria que tenemos en OCESA sólo faltaba este título, soñábamos con ello, se pudo lograr

Morris Gilbert, Productor

Ingram destacó que a diferencia de la versión de Broadway, la producción mexicana se siente con “más corazón”.

“El chiste es desconocer el diálogo en inglés, porque aunque sea la misma obra, historia y personaje, es algo nuevo. El idioma no sólo se interpreta en la voz, es en tu manera de ser, en tu cuerpo, me encanta la letra en español, sobre todo las canciones románticas como ‘Un mundo ideal’. Está más bonito, se siente con más corazón, más poderoso”, resaltó.

Rodney Ingram señaló que se siente feliz por dar vida a Aladdín en México, país donde nació y pasó su infancia, ya que es reencontrarse con sus raíces.

“Es un orgullo regresar a México, tomar este personaje, volver a un país que conocí de chico, tengo lo mexicano dentro de mí, me da tanta felicidad”, dijo.

Compartió que para interpretar a Aladdín requiere de una excelente condición física, porque es un papel muy demandante. “Tienes que brincar por los edificios y trampolines, caerte mucho cantando a la vez”, explicó.

Después de lo que hemos vivido es momento de recobrar nuestra normalidad, nuestra vida, sentir, que nuestro espíritu vuelva a florecer, si en algún lugar eso puede suceder es en el teatro Morris Gilbert, Productor

Por su parte, Irma Flores, quien da vida a Jasmín, resaltó que su personaje se relaciona con los movimientos feministas actuales. “Es independiente, luchadora, tiene cierto toque de rebeldía, no me refiero a la niña caprichuda, es una mujer de convicciones, va adelantada, siempre pregunta ¿por qué no?, ¿por qué no hacemos esto?, ¿por qué no decir esto?, este movimiento es cambio, ella es eso”, refirió.

Aseguró que Jasmín es un personaje adelantado a su época: “Es muy valiente, muy enérgica, sale de los parámetros de la princesa de Disney. Creo que muchas veces no hablamos por miedo, por criterios que tenemos que obedecer, nos quedamos calladas, y no, regresar a este teatro me da ese permiso de decir ‘no chicas, todas tenemos el derecho, las obligaciones, podemos lograr muchas cosas’”.

Mientras que Juampi, quien da vida al Genio, destacó que se ha inspirado en otros actores. “Es un personaje atemporal que ha estado en todas las épocas, a cada persona que va atendiendo le va robando un poquito de ese carisma. Will Smith, Robin Williams y Adam Jacobs, el primer genio de Broadway, es ir tomando un poco del trabajo de todos, ver qué puedo aportar y hacer que todo mundo se divierta”, compartió. Además contó que para caracterizarse demora una hora y media.

Con Aladdín volverá a abrir el Teatro Telcel, que ha estado cerrado por más de un año y medio por la pandemia. El estreno será el próximo 27 de noviembre.

“Tenemos un plan de negocio para dos años, regresar ha sido una emoción enorme, el teatro no son solamente los actores, tiene un montón de gente detrás; estoy agradecida de poder regresar la vida al teatro”, reiteró Julieta González.

El dato: A partir de hoy inicia la venta general a través de Ticketmaster para ver el espectáculo con música de Alan Menken, ganador del Oscar y del Premio Tony en ocho ocasiones.