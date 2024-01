¿Quién es Nirvana Hank, influencer que está siendo cancelada por presumir a su jirafa?

La influencer Nirvana Hank está en la polémica, luego de que publicó un video para subirse a un trend viral, pero la criticaron por presumir que tiene una jirafa y unos changuitos de mascota en su casa.

En el video la creadora de contenido motivacional lanzó un breve clip en el que mostró que tiene una jirafa en el patio de su casa y una isla de changuitos, por lo que los usuarios señalaron que el lugar en el que se ve que tienen a los animales es muy reducido, esto a propósito de que hace unos días fue rescatada la jirafa Benito para darle una mejor vida en Africam Safari.

“Que sea investigada”, “Es inaceptable hija no mam… @NirvanaHank o sea acaban de sacar una q tenían en condiciones desfavorables y sales con esto”, “Medio país aplaudiendo que @africamsafaripuebla ayudó a salvar a una jirafa de un lugar pequeño y no apto para su estancia en Chihuahua y ahora tú presumiendo que esa o esas jirafas están en un espacio aún más pequeño”, fueron los comentarios de los cibernautas.

¿Quién es Nirvana Hank?

Nirvana Hank es una joven influencer que proviene de una de las familias más adineradas de México. Actualmente la joven tiene 23 años de edad.

Y en sus redes sociales es famosa por publicar videos motivacionales, en los que trata de ayudar a la gente con su experiencia de vida, pues ella ha hablado abiertamente de sus problemas con el alcohol.

Nirvana Hank Foto: Especial

¿De quién es hija Nirvana Hank?

Nirvana Hank es hija de Jorge Hank Rhon y María Elvia Amaya Araujo. Su papá es un empresario, ingeniero mecánico electricista y propietario de la compañía de apuestas deportivas más grande de México, Grupo Caliente. Además fue presidente municipal de Tijuana de 2004 a 2007.

Jorge Hank Rhon y María Elvia Amaya Araujo, papás de Nirvana Hank Foto: Especial

Mientras que su mamá fue diputada federal para la LXII Legislatura en 2012, sin embargo, ella ya falleció el 8 de septiembre de 2012, por lo que solo ejercicio como diputada durante 8 días. La familia de la influencer es dueña del club deportivo Xolos de Tijuana.

Nirvana Hank y sus problemas de adicción al alcohol

Nirvana Hank ha contado abiertamente cómo es que ella se hizo adicta al alcohol y recientemente en el podcast de Jessica Fernández contó su historia y señaló que desde adolescente tuvo contacto con el alcohol y se enganchó cuando veía que en los antros y fiestas le aplaudían y le daban el reconocimiento que en su casa nunca le dieron.

“Me encantó el sentimiento de pertenencia, sentí que por fin ya era parte de mi familia. Y a los 16 empiezo a salir de fiesta y conozco el antro. Sentí que de chiquita no me valoraron como yo quería que me valorara. Los aplausos que yo quería. Buscaba ese reconocimiento, era el reconocimiento que yo buscaba de mi papá. Mi papá no me dijo: qué bien lo hiciste. Sentía consolación de esa herida en el antro en que me celebraran mi manera de consumir”, contó la influencer en la entrevista.