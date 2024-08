Reeditan en México el manga Alita: Battle Angel

El sello Distrito Manga, de Penguin Random House, reedita en México la emblemática novela gráfica cyberpunk de Yukito Kishiro GUNNM: Battle Angel Alita, en una edición de lujo que sobrepasa aquella que en 2018 trajo al país la difunta Smash Manga.

El manga, cuya primera parte fue adaptada al cine por el director Robert Rodríguez, se centra en Gally, una cyborg con amnesia que es rescatada por el doctor Ido de un basurero al que llegan los desechos de Zalem, una ciudad utópica que flota sobre los restos de la civilización.

Ido reconstruye a Gally y la adopta como su hija, pero con el paso de los días descubren que la joven posee habilidades extremadamente poderosas y misteriosas. Ante ello, la cyborg buscará ponerse a prueba ante situaciones peligrosas que la estimulen, por lo que se enlista como una guerrera-cazadora y corredora de motorball, un brutal deporte competitivo que fusiona el ya violento roller derby con carreras y combates a muerte.

GUNNM: Battle Angel Alita será publicado trimestralmente y amalgamará los nueve tomos de la versión original japonesa lanzada en 1990 por Shūeisha en cinco volúmenes de 400 páginas.

Historias para todos. Otras las series que Distrito Manga tiene en circulación son As the Gods Will: la secuela, de Muneyuki Kaneshiro y Akeji Fujimura; es una historia paralela a la original, pero igual de brutal, pues su narrativa es una como mezcla de El juego del Calamar y la película Battle Royale, pero orquestada por dioses furiosos.

También acaba de salir tomo seis (y final) de Complex Age, de Yui Sakuma, el cual se centra en Nagisa, una oficinista de 26 años que es cosplayer en secreto, pero que se ha vuelto reconocida y muy popular dentro del gremio. El drama llega cuando ambos mundos comienzan a exigirle demasiado y debe elegir enfocarse en uno.