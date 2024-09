Nodal confiesa que ama ser 'mandilón' con Ángela Aguilar: 'es lo mejor que existe'

Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar respecto a su relación con Ángela Aguilar, quien es su esposa desde hace un par de meses, pues el cantante de rancheras afirmó que le encanta ser mandilón y además ventiló algunas intimidades de su mujer, la heredera favorita del nepo baby de Pepe Aguilar.

En una entrevista que le ofreció a El Terrible, Christian Nodal afirmó que su matrimonio con Ángela Aguilar es lo mejor que ha sucedido en su vida, pues dijo sentirse más feliz y tranquilo que nunca. Por si fuera poco, reveló que Ángela Aguilar le prepara de desayunar, cosa que ha sorprendido al mundo entero.

En la charla, Nodal afirmó que se considera un hombre “mandilón”, y no solo cualquiera, sino que el mejor: “Siempre he sido mandilón… Es lo mejor que existe (ser mandilón)”, dijo con gran orgullo el famoso.

Al respecto, a Nodal se le preguntó si era muy activo en las labores del hogar, ante lo cual el famoso decepcionó a los fans, ya que aseguró que él no hace prácticamente nada, pero Angelita sí, lo cual anonadó al entrevistador.

“Se va a escuchar mal, pero yo no hago muchas cosas… Normalmente, siempre estoy chambeando y cuando no, lo que me gusta es descansar… Cualquier actividad que yo haga no requiere muchas cosas, entonces ella es más activa, ella cocina…", señaló Nodal.

Finalmente, Christian Nodal relató que Ángela Aguilar sí sabe cocinar y que ella le prepara sus desayunos, e incluso dijo que a la nepo baby de Pepe Aguilar le quedan bien sabrosos los huevos.

“El desayuno no recuerdo bien el nombre, pero son unos blanquillos bastante deliciosos, la comida no me ha tocado”, aseguró el vocalista, sin poder decir el nombre concreto de la receta de huevos que le hace su mujer.