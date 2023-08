¿Nuevo romance? Wendy Guevara invita a salir a futbolista del América; esto fue lo que le respondió

Wendy Guevara es la sensación del momento y está de invitada en todos lados. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para la influencer originaria de León Guanajuato, pues a pesar de su fama, recientemente un futbolista la bateó luego de que ella lo invitara a salir.

Fue en una dinámica de un programa de televisión que le preguntaron a la integrante de Las Perdidas su opinión respecto a algunos futbolistas. Wendy Guevara tenía que asignarles emojis a los futbolistas que le mencionaban.

El primero en la lista fue Jona Dos Santos, a quien la ganadora de La Casa de los Famosos le dio un fueguito, un corazoncito y un besito. Por su parte, a Miguel Layún le mandó cinco fueguitos: "Porque está bien sabroso", señaló la influencer.

Mientras tanto, a Henry Martin le asignó tres fueguitos, porque dijo que no sabe si el delantero es casado y no pretende hacer enojar a su pareja. A Zendejas le envió tres fueguitos y por último a Kevin Álvarez le envió cinco fueguitos: "No, a ese sí le mando cinco. ¡Ay, Jesús de Veracruz, qué delicia, qué cosa tan bonita hace la vida, de verdad. Kevin Álvarez, luego te veo", dijo Wendy Guevara.

Ante la invitación a salir de la integrante de Las Perdidas, el futbolista del América reaccionó. Fue a través de su cuenta de Instragram que el seleccionado nacional señaló que su madre es Team Infierno y fan de la influencer, por lo que ella acepta la cita.

Kevin Álvarez responde a invitación de Wnedy Guevara. Foto: Especial

Wendy Guevara revela que sufre ataques de ansiedad tras salir de LCDLF

Tras salir de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara aseguró que ha sufrido ataques de ansiedad al intentar reintegrarse al mundo exterior. La integrante de Las Perdidas fue la última en salir del reality show y se ganó el premio de los cuatro millones de pesos.

El pasado 19 de agosto, la influencer celebró su cumpleaños número 30 en una fiesta a la acudieron múltiples personalidades, como Los Horóscopos de Durango y la Wanders Lover. La fiesta se llevó a cabo en León, Guanajuato, de donde Wendy Guevara es originaria.

Cuando la ganadora de La Casa de los Famosos llegó a la celebración, fue interceptada por medios de comunicación. En una entrevista transmitida por "De primera mano", en el que la influencer se mostró con el carisma de que la caracteriza, reveló que ha sufrido ataques de ansiedad en su intento por reintegrarse al mundo exterior.

Síguenos en Google News

DGC