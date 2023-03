Osvaldo Ríos dice que fue el gran amor de Shakira: "Me escribió canciones"

Osvaldo Ríos fue novio de Shakira durante un breve momento, pero su romance fue muy intenso.

Osvaldo Ríos habló sobre la relación que tuvo con la cantante y aseguró en entrevista con el programa Chisme No Like que él fue el gran amor de la cantante colombiana.

¿Qué canción le escribió Shakira a Osvaldo Ríos?

Osvaldo Ríos aseguró que Shakira le escribió varias canciones.

“Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones”, dijo el actor emocionado al recordar los momentos junto a la intérprete de ‘Ojos Así’.

Asimismo, señaló que le regaló a Shakira un poema que la cantante usó en una canción.

“Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: ‘Nene, ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?’. Yo le dije que sí, eso ya es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé”, dijo.

De acuerdo, con Osvaldo Ríos el poema que usó Shakira fue para su canción de "No creo"

perteneciente al segundo álbum de la colombiana “¿Dónde están los ladrones?” de 1998.