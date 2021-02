La paloma y el lobo, una reflexión contemplativa del amor en la guerra contra el narco

En La paloma y el lobo, su primer largometraje, el cineasta regiomontano Carlos Lenin Treviño ofrece al espectador el relato de una relación amorosa que intenta sobrevivir a los estragos que la guerra contra el narcotráfico ha generado en su comunidad, a través de una mirada contemplativa en la cual la violencia explícita del conflicto es reemplazada por la sensación de miedo, desesperanza y vacío que carcome la psique de quienes diariamente sobreviven en los lugares bajo el yugo de los grupos criminales.

En entrevista con La Razón, Lenin Treviño señaló que la película está cimentada en una experiencia personal que tuvo con el narco previo a estudiar cine: “Antes de ello me dieron un levantón, sufrí algo muy similar a lo que se narra en el filme y eso siempre me acompañó. Cuando me acerqué a estas historias amorosas en medio del conflicto me quedó claro que las quería compartir”, apuntó.

La paloma y el lobo, nominada al Ariel 2020 a Mejor Ópera Prima, se centra en Carlos (Armando Hernández) y Paloma (Paloma Petra), una pareja que habita un antiguo barrio industrial, en una zona dominada por el narco, que lucha por sobrevivir y mantener con vida su relación.

Carlos Lenin detalló que los personajes del filme están basados en integrantes de su familia, como su madre, hermana, un par de primas, las experiencias vividas por algunos de sus amigos y la historia de un primo hermano suyo.

Lo que estamos tratando de hacer en Huasteca Casa Cinematográfica es centrarnos en lo que somos, en lo que hemos vivido, en lo que nos duele, en lo que nos hace felices, en el contexto en el que estamos de Nuevo León, Monterrey y Linares… de cómo impacta en nosotras y en nosotros

Paloma Petra, Actriz

“Mi primo se enfrentó a decidir regresar a casa con su pareja, después de haber estado relacionado a ciertas cuestiones de la violencia; intentó vivir la peripecia de mis personajes y la realidad demostró que no era posible: fue ajusticiado tan pronto pisó el pueblo. Originalmente la historia tenía un final ‘feliz’, pero la transformé en honor a mi primo, para rendirle tributo”, externó el realizador.

Respecto a su personaje, Paloma Petra detalló que para construirlo se inspiró en la madre y hermana de Lenin Treviño: “También soy productora y al momento en que él estaba escribiendo el guion íbamos rebotando ideas, sensaciones y sentimientos”, compartió.

La paloma y el lobo, que se estrena el próximo 4 de marzo en Nuevo León en una primera etapa, está construida con un ritmo contemplativo, con tomas largas y encuadres con claroscuros que apelan a sentimientos de calma, desesperanza y temor. Lenin compartió que buscó recrear aquello que sintió cuando fue levantado.

“Todo el discurso visual tiene que ver con este confinamiento de mis personajes, con este aislamiento que yo sentí; era necesario para que se dimensionara su soledad, su desamor, su dolor. Me interesa que se pueda ver el resultado visualmente en esta experiencia... a mí me ha hecho digerir mucho las tristezas de la realidad que estamos viviendo”, externó.

Por ello agregó que el ritmo de la película también refleja la manera en que el amor entre sus personajes se va diluyendo.

Por su parte, Paloma Petra reconoció que quizá haya espectadores que no logren conectar con la producción, debido a su ritmo, “hay quien se va a desesperar porque ya estamos acostumbrados a recibir imágenes con montajes superrápidos”.

Sin embargo, apuntó que La paloma y el lobo tiene esa cadencia, porque así es la realidad de los personajes y de la forma de vida en el norte: “También de acá vivimos un tiempo distinto y creo que es algo importante, inclusive para hablar de una descentralización del cine”, dijo.

Lenin Treviño remarcó que su ópera prima es una reflexión acerca de las distintas violencias que se viven a consecuencia del narco, las cuales no ocurren como son retratadas en otras producciones.

“Películas y series como ésas avientan la violencia y la ponen gráfica, lo que hacen es situarla en un contexto lejano a mi realidad como espectador “, indicó.