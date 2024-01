Paolita Suárez sale en defensa del doctor que se tomó una selfie con ella en el hospital

Paola Suárez es un personaje muy amado por el público de internet. Después de que la joven fuera agredida brutalmente por su pareja, con quien se había comprometido tan solo unas horas antes, su caso se convirtió en tendencia cuando se anunció que la querida influencer llegó al hospital con graves heridas después de enfrentarse a su prometido y lanzarse del balcón de su casa.

De vez en cuando, las acciones que realizan las personas son inexplicables, lo cual puede generar algo de confusión y descontento entre la audiencia. Así sucedió con un amigo de la creadora de contenido, un doctor llamado Jesús Montoya, quien se tomó una selfie con la mujer en la camilla del hospital, donde la influencer lucía bastante adolorida mientras parecía que él hasta utilizaba un filtro para suavizar su rostro; sin embargo, este tema ha sido esclarecido finalmente por Paola.

La polémica foto de Paolita Suárez con el doctor Jesús Montoya

El público pensó que el doctor fue el encargado de publicar las imagenes; sin embargo, este fue un malentendido, ya que fue la misma Paola quien eligió subirlas a través de Facebook, donde además pide que comparta. Las gráficas fotografías no solo incluyen a la joven en la camilla, sino el rostro de su supuesto agresor, José de Jesus "N", así como la foto donde se encuentra con el doctor:

"Muchísimas gracias, Jesus , Montoya, por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y por la tensión que siempre me brindas aquí en el Hospital General regional, te quiero mucho amigo, en serio no sé cómo pagarte, muchas gracias por estar al pie del cañón" fue el comentario que agregó a la imágen.

Así defendió Paola Suárez a su amigo doctor. Especial

Así reaccionó el público a la polémica selfie

El publico se mostró molesto debido a que consideró que fue una falta de respeto por parte del doctor haberse tomado la foto con la mujer, por lo cual criticaron que el hombre buscaba fama y que es antiético tomarse una foto de este estilo en medio de una situación como la que atraviesa.

Ante esto, Paola le pidió a sus seguidores que no se molestaran por el hecho: "Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal mal, él es el que siempre me atiende y estoy muy agradecida con Jesús Montoya por todos los cuidados que siempre me ha dado es por eso que yo subí esa foto él es muy profesional en su trabajo" explicó, con lo cual aclaró cuál fue la situación detrás de la instantanea. Ante estas declaraciones, el público se dedicó a desear salud a la influencer.