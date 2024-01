Paola Suárez reaparece llorando tras salir del hospital: 'Me siento mal de que alguien que quiero me haya hecho esto'

Paolita Suárez finalmente está en casa después de que su ex pareja José de Jesús "N" presuntamente la golpeara en la madrugada del miércoles, lo cual llevó a la influencer a parar en un hospital con heridas de gravedad en el cuerpo entero y principalmente, en el rostro. Este jueves, la mujer trans finalmente pudo regresar a su casa después de que le pusieran una férula a su nariz y de que los médicos en el hospital en el cual se encontraba lograran salvar su ojo izquierdo.

La mujer ha compartido los momentos de fragilidad que ha vivido junto a sus seguidores, pues actualmente se encuentra muy vulnerable emocionalmente: "no entiendo porqué me pasan este tipo de cosas a mi" expresó en un reciente directo a través de su canal de YouTube donde recibía comentarios de apoyo por parte de su audicencia, quienes buscaban animarla después del traumático evento.

Paola subió un video en la mañana de este viernes despues de despertar: "Pensé que todo esto era un sueño, pero sí está pasando" relata la perdida, quien lleva el cabello recogido y una sudadera con colores pastel "traigo aquí una férula y me acomodaron la nariz, porque la tenía un poco desviada, voy a durar diez días así" relató .

Además, muestra la afectacion de su ojo y señala que cuenta con varios golpes en la cabeza, por lo cual asegura que se marea bastante seguido. Sin embargo, el momento en el cual Paola estalló en llanto fue cuando hablo sobre sus emociones y cómo le afecto que su pareja, quien le propuso matrimonio tan solo el día anterior, la lastimó de tal manera:

Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero... o que quería. No sé qué pensar, solamente quiero que termine ya .