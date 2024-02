¿Qué pasó con Bellakath? Estas son las cosas de las que se le acusa

Bellakath es una de las artistas más famosas del momento, sin embargo, la polémica nunca la abandona, como ahora, ya que la cantante fue denunciada ante la Fiscalía.

¿Qué pasó con Bellakath?

Lo que pasó con Bellakath es que la denunciaron ante las autoridades por amenazas y fraude. Fue la influencer y estilista Betzel Chávez, quien ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante y denunció a la cantante de “Reggaeton Champagne” de manera pública pór no pagarle por unas extensiones de pelo.

“Todo empezó en el 2019, ella y yo teníamos una amistad y a la confianza que yo le tenía y decidí aplicarle extensiones de cabello, ella apenas empezaba a ser famosa y no tenía las posibilidades de pagar, pero llegamos a un acuerdo de que iba a ser un intercambio por menciones, por publicidad”, dijo Betzel Chávez en la entrevista.

Bellakath poniéndose extensiones de pelo con Betzel Chávez Foto: Especial

Asimismo, Betzel Chávez dijo que ella apoyó a Bellakath maquillando a la cantante y a sus bailarines para los videos musicales.

“La apoye con el servicio de maquillaje para ella y para las personas que iba a salir en sus videos musicales. Se le apoyo con extensiones, no nada más a ella, a su hermana también y me tenía a altas horas de la madrugada atendiéndola, bajo la lluvia, embarazada”, dijo.

“Fue un año, dos, tres meses de servicio. Llegó a cumplir con dos o tres historias, pero la tenía que estar correteando. No soy la única extensionista a la que defraudó, a la que le debe”, explicó la extensionista.

Bellakath le debe 100 mil pesos a estilista

Betzel Chávez asegura que Bellakath le debe alrededor de 100 mil pesos. “Me dejó en claro que quiere quemar mi negocio para que nadie quiera trabajar conmigo”, dijo la influencer.

En las supuestas amenazas, Bellakath le dijo a la mujer que no hiciera público su pleito por las extensiones de cabello: “Me dijo: ‘mira, tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, tengo los medio y si no quieres que destruya ut negocio y tu familia, entonces quédate callada porque no te voy a pagar’”, relató la estilista.