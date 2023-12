Cuál es el patrimonio de Christian Nodal, se revela

Se sabe que uno de los cantantes favoritos de la actualidad en México es Christian Nodal, el sonorense que durante un tiempo figuró en los diversos medios de comunicación por sus polémicas tanto con su exrelación con Belinda y la forma en la que decidió marcar su cuerpo con tatuajes.

Así a meses de que todo esto haya pasado y mantener una relación con la cantante argentina Cazzu, con quien procreo a una bebé de nombre Inti. A través de las redes, se ha visto al también compositor con los tatuajes de su rostro más tenues, producto del tratamiento que está efectuando hasta borrarlos y muy contento con su faceta como padre.

Ahora lo que lo mantiene en el ojo del público fue una entrevista que ofreció para el popular programa español “La Resistencia” conducido por David Broncano, quien suele ser polémico por las preguntas y su peculiar forma de tarar a sus invitados.

Nodal y Cazzu Foto: IG@nodal

De cuánto es la fortuna de Nodal

Entre las preguntas incomodas que se le hicieron al cantante de “Ya no somos ni seremos”, fue la de cuanto dinero tiene en su cuenta de banco, situación que no contestó del todo pues alegó que se trataba de inseguro y no quería ser objeto de un secuestro, no obstante, invitó al presentador español a que buscara en la red y ahí obtendría su respuesta.

Ante tales peticiones Broncano tomó su teléfono celular y ejecutó la búsqueda, y en los resultados halló que el primer titular decía: “¿Dé cuánto es la increíble fortuna de Chriistian Nodal?”, en el que se mencionaba que su patrimonio total era de 120 millones de dólares, luego de la aseveración el mexicano se sorprendió y se llevó las manos a su rostro a manera de sorpresa.

De inmediato la reacción llegó a la plataforma china TikTok y se ha hecho viral acumulando millones de reproducciones.