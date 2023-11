Este el tierno gesto que Christian Nodal tuvo con Cazzu durante la alfombra de los Latin Grammys

Una de las parejas que más da de qué hablar a medios de comunicación es sin lugar a dudas la de Christian Nodal y Cazzu, quienes recientemente se convirtieron en padre y atraviesan una de las etapas más significativas de su vida. Esta vez, la pareja llamó la atención por un tierno gesto que hizo el intérprete de "Botella tras botella" en la gala de los Latin Grammys.

A mediados de septiembre nació la primera hija de Christian Nodal y Cazzu, en Buenos Aires, Argentina. Nodal comenzó su historias de amor con la rapera argentina Cazzu apenas hace un par de años robándose los titulares de los principales medios de comunicación en América Latina.

El famoso cantante de regional mexicano desde hace algún tiempo se fue a vivir al país sudamericano, con su actual pareja, y en una reciente entrevista señaló que le gusta vivir allá por la tranquilidad que el lugar le brinda.

"Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta", dijo Christian Nodal durante una entrevista.

Nodal genera reacciones en redes sociales por tierno gesto con Cazzu

La edición 24 de los Latin Grammys se llevó a cabo en Sevilla, España, y contó con la presencia de los personajes más destacados tanto de habla hispana, como del resto de Latinoamérica. Entre ellos estuvieron la trapera argentina y el cantante de regional mexicano.

La pareja llegó al evento con elegantes atuendos, ella luciendo un vestido rojo, entallado y elegante que dejaba ver su increíble figura. Por su parte, Nodal llegó con un deslumbrante traje dorado, juvenil y muy acorde a la ocasión.

Cuando llegaron a la alfombra, en el encuentro con los medios de comunicación, Nodal se agachó para acomodar el vestido de su pareja, para que luciera impecable en las fotos con los medios, hecho que enterneció a la prensa y los internautas.

