Lanzan avance de 'Madame Web'; Sydney Sweeney y Dakota Johnson protagonizan la nueva película

Una nueva película del spiderverso que intenta construir Sony reveló su nuevo trailer y está dando mucho de qué hablar entre los seguidores del trepamuros. Se trata de "Madame Web", cinta que sigue la historia de Cassandra Web, un personaje que está al centro de las historias de las personas arácnidas del multiverso.

La película es protagonizada por Dakota Johnson en el papel principal de Cassandra Webb y Sydney Sweeney como Spider Woman. Por lo que se puede ver en el avance, Cassandra Webb tendrá la habilidad de viajar en el tiempo. Asimismo, se presenta a un trío de spider-womans, que se enfrentarán a un misterioso personaje.

Sin embargo, el avance no ha sido muy bien recibido por el público, pues muchos internautas no dejaron de hacer memes haciendo referencia a la saga de Destino Final y señalaron la poca calidad visual que se puede ver en el avance.

"Se ve tan mal. Mejor la veré en un resumen de YouTube", "Sin poder ver el futuro puedo ver que tendrá el mismo destino que The Marvels", "Como que no termina de convencer, se ve de bajo presupuesto, y la historia no parece interesante. El cine de superhéroes va en picada", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Asimismo, hay que recordar que los últimos proyectos de Sony han decepcionado a su audiencia, entre ellos "Morbius", protagonizada por Jared Leto, así como la secuela de "Venom".

La película está programada para estrenarse el 14 de febrero de 2024, por lo que con esto, Sony tendría planeado estrenar tres cintas de su universo arácnido el año que entra. También se estaría esperando "Kraven: El Cazador", protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, de la cual ya vimos el primer avance. Asimismo, en el ocaso del año estaría llegando la tercera entrega de "Venom".

