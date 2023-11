Pedro Pascal podría ser Reed Richards en la nueva cinta de 'Los 4 Fantásticos'

Luego de meses y meses de espera, por fin se ve la luz al final del túnel con respecto a la intensa búsqueda del actor que dará vida Reed Richards, el líder de los Cuatro Fantásticos en la nueva cinta que prepara Marvel Studios. Al parecer, todo apunta a que el Hombre Elástico estaría interpretado por nada más y nada menos que Pedro Pascal.

De acuerdo con un artículo publicado por el prestigiado medio estadounidense Deadline, Pedro Pascal está en conversaciones para interpretar al líder del icónico equipo de superhéroes. El medio puntualizó que el trato está lejos de cerrarse, pero que el actor de origen chileno sería la opción que el estudio busca.

Esto luego de meses y meses de espera en el que una gran variedad de grandes actores han sido señalados como posibles opciones para encarnar al Hombre Más Inteligente del Mundo, mote con el que se le conoce al personaje. Entre los que más llamaron la atención se encuentran Jake Gyllenhaal, quien anteriormente ya había tenido una aparición en el UCM.

Además, en la lista también estuvo Adam Driver, talentoso actor que se ha vuelto uno de los más solicitados por los grandes directores de Hollywood, pero que en el mundo geek se le recuerda por su papel de Kylo Ren en la última saga de Star Wars.

Uno de los más pedidos por los fans fue John Krasinski, quien ya apareció como el personaje en "Doctor Strange: in the multiverse of madness". El actor es recordado por interpretar a Jim Harper en The Office y la inquietud de los fans porque este actor interpete a Mr. Fantastic viene de el parecido que el actor tiene uno de los cómics de los personajes.

Por el momento sólo queda esperar a que las negociaciones terminen y que el estudio informe de manera oficial la noticia.

