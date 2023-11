¿Podría pisar la cárcel? Las consecuencias que enfrentaría Luis Miguel por no presentarse en la Fiscalía de la CDMX

La polémica entre Luis Miguel y Aracely Arámbula continúa, pues el Sol de México fue citado en la Fiscalía de la Ciudad de México para una audiencia. Esto con respecto a la pensión alimenticia para sus hijos con la Chule, sin embargo, el cantante no llegó a la cita.

Fue durante el programa "Sale el Sol" que Guillermo Pous, el abogada de Arámbula, dio a conocer detalles respecto al conflicto legal entre las dos partes y explicó si el cantante podría pisar la cárcel por no acudir al llamado del juez.

"El señor está notificado para que comparezca el día de mañana (o sea hoy 15 de noviembre), lo cual desconocemos si va a suceder. Tendría que comparecer en el juzgado y de no suceder, acreditar con una razón válida la razón de esa ausencia", dijo Pous en entrevista con el programa matutino.

Asimismo, el abogado señaló que para que el cantante no enfrentara problemas legales pro desacatar al llamado, tendría que dar razones sólidas y convincentes: "Puede ser más de una. Tiene que ser lo suficientemente sólida para no haber atendido la solicitud judicial y que el juez no lo considere como un desacato", agregó.

Asimismo, el especialista en leyes explicó las sanciones que Luis Miguel podría enfrentar en caso de no acatar los llamados de la ley mexicana y despejó dudas sobre si el cantante podría pisar la cárcel: "Puede volver a citar el juez a través de otra acta, de otro citatorio; puede emitir una multa por no haber hecho caso a la solicitud del juez, puede existir una orden de arresto, puede ir incrementando en función del propio incumplimiento que vaya sucediendo", señaló Pous.

"El juez puede emitir estas medidas de apremio en donde puede venir el arresto y a partir de ahí bajo estas situaciones de presión buscar un acuerdo", señaló el abogado de Aracely Arámbula.

