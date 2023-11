Mayela Laguna revela que Enrique Guzmán le hizo 'algo' a su hija: 'fue frente a su familia'

Enrique Guzmán está siendo canelado por todos, pues la gente exige que sea encarcelado luego de que el famoso afirmó que le encanta tener relacione sexuales con menores de edad. En medio de eso, Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, reveló que el artista “le hizo” algo a su hija, pero que no lo pudo denunciar.

En entrevista con “Sale el Sol”, Mayela Laguna primero habló de las desafortunadas declaraciones de Enrique Guzmán: “La verdad se me hace un asqueroso como él, sinceramente. Qué pena que la gente tenga que escuchar esto porque las personas que realmente están sufriendo y no es justo para ellos”.

Tras ello, Mayela dijo que el cantante le hizo algo a su hija, pero que no podía hablar mucho al respecto, pues la menor le suplicó a ella que no se hiciera público lo sucedido.

“Mira yo no puedo hablar mucho de eso, o sea yo no puedo hablar de eso. Si yo en su momento no hice nada fue porque mi hija no quiso hacerse viral, porque me lo suplicó llorando porque no quería hacerse viral", dijo.

Enrique Guzmán. Foto: Cuartoscuro

La ex de Luis Enrique Guzmán agregó que los hechos ocurrieron hace dos años en una fiesta: “sí hubo algo que estaba y visto por todos los de la fiesta, no nada más por mí y nadie tiene ese video, no sé si lo tengan los de la fiesta".

"Es un video que en su momento sí se habló y se iba a denunciar y que se iban a hacer las cosas pero mi hija menor de edad fue la que no quiso, la que me suplicó que no lo hiciera y se tomaron otras cartas en el asunto, tanto que hace dos años que yo no veo a mi hija”, agregó.

Mayela Laguna remarcó que lo que Enrique Guzmán le hizo a su hija “no fue un abuso, yo no quiero que pienses que yo estoy escondiendo un abuso como un abuso sexual, como una violación, no fue un abuso sexual pero sí hubo algo ahí”.

"Que quede claro que nadie me pagó para no sacar el video, a mí nadie nada, esto es por mi hija, ¿ok? me cuesta trabajo hablar de esto, me estoy enfermando físicamente, me siento mal, estoy harta, las cosas no son como se dicen, tienen un contexto y lo que me da coraje es que el señor ahora hable de mi hijo tan despectivamente, que lleva su sangre. El señor no tiene el más mínimo respeto por lo que son los menores de edad", remarcó.

Finalmente, Mayela Laguna señaló que el acto cometido por Enrique Guzmán sucedió ante muchísima gente: “Lo hizo enfrente de mi familia y de su familia. Yo no pude hacer nada".