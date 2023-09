Mayela Laguna ataca a Luis Enrique Guzmán y afirma que es 'drogadicto y alcohólico'

El pleito entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán cada día se pone más tóxico, pues ahora la ex esposa del hijo de Silvia Pinal salió a decir que el señor, quien recientemente desconoció al hijo que había engendrado con ella tras hacerse una prueba de ADN, es un “alcohólico” y un “drogadicto”.

Esto lo dijo Mayela Laguna luego de que Luis Enrique Guzmán afirmó que ella era una asidua consumidora de estupefacientes y, por ende, era un mal ejemplo para el hijo que desconoció.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzán. Especial

En entrevista con el programa “Sale el Sol”, la empresaria y ex nuera de Silvia Pinal negó que consumirá drogas actualmente, pero reconoció que en algún momento sí fue una adicta.

Tras remarcar que actualmente se encuentra limpia y que pasaría cualquiera anti dopping sin problema, Mayela Laguna sentenció que quien actualmente sí es un adicto es Luis Enrique Guzmán, y especificó que es asiduo consumidor y entusiasta de las bebidas alcohólicas y los estupefacientes.

"Sí, claro que es drogadicto. Yo nunca lo había dicho porque yo no me meto en esas cuestiones, porque yo si tengo valores, porque yo si tengo corazón, esa familia no la tiene. Ahora ya no me importa, ahora ya no es defenderme bajita la mano, ahora sí es atacar, porque ya se está metiendo muy cañón con mi hijo", dijo la empresaria.

"No nada más es drogadicto, es alcohólico 100 por ciento, no deja de tomar ni un solo día en su vida. La una de las razones por las cuales me separé de él la primera vez es porque es un alcohólico porque estaba todos los días con mi hijo borracho. Mi hijo aprendió a decir chela antes de decir mamá", abundó Mayela Laguna.

Tras ello, la empresaria agregó insistió en que Luis Enrique Guzmán es padre biológico de su hijo Apolo y que él y Alejandra Guzmán han dicho puras calumnias, por lo que sigue en proceso la prueba de paternidad oficial.

Luis Enrique Guzmán y Silvia Pinal Foto: Especial

Finalmente, Mayela Laguna afirmó que ya no le tiene miedo lo que puedan hacer los integrantes de la dinastía Pinal para silenciarla.

"No le pido limosna a nadie, yo siempre he trabajado. Trabajaba para mantenerlo a él, a la pizzería, para mantener a mi hijo, porque el solo compraba un Yakult. Cualquier cosa que me pase a mi o a mi hijo, es culpa del señor Enrique Guzmán o de esa familia, porque no tengo más enemigos que ellos", remarcó.