Filtran comprometedor video de Mayela Laguna; 'estaba mal y sí consumí'

Mayela Laguna fue expuesta en un video en el que se le puede ver bajo los efectos de las drogas. En una entrevista reveló que el clip fue filtrado por un paparazzi que se hizo pasar por un comensal en un restaurante.

Laguna reveló al programa "Sale el sol" que en efecto, en el clip aparece bajo los efectos de las drogas, y que ella no ha negado que en algún momento "no estuvo en una mala situación": "Esto fue hace un año. En ese momento... yo nunca he negado que en algún momento de mi vida estuve en una mala situación con personas malas. Estaba mal y sí consumí", señaló.

Asimismo, Mayela, quien recientemente estuvo en el ojo del huracán tras una prueba de ADN que reveló que Luis Enrique Guzmán no es padre de su hijo, reveló que fue engañada, pues el hombre que la grabó se hizo pasar por un comensal de la pizzería que manejaba al sur de la Ciudad de México.

"Fue un paparazzi que llegó como comensal. Me cayó bien, estábamos platicando. Él solito me comenzó a platicar de drogas, de no sé qué y yo caí", dijo Laguna. Apuntó que mientras estaba con esa persona llegó alguien a venderle sustancias y que el paparazzi le pidió.

"En ese momento yo estaba muy mal porque no tenía a mi hijo, no me di cuenta de nada, ni de que me estaba grabando", aseguró Mayela Laguna. Asimismo, señaló que intercambió números con el supuesto comensal y que él le ofreció ayuda para tratar sus adicciones.

"Me dijo: 'La neta soy paparazzi, pero me caíste bien, te vi muy mal, no sólo por las drogas, sino que te vi muy preocupada, muy triste", agregó durante la entrevista en el programa de televisión.

"Antes de ser paparazzi soy ser humano, un big boy en un grupo de AA y si vas conmigo no saco el video", relató Laguna que el comensal le dijo. "Yo le creí, fui al grupo de AA, quería estar bien por mi hijo", añadió.

Mayela Laguna aseguró que desde entonces no ha consumido drogas y señaló que la persona falló con su palabra: "Él me dio su palabra de que no iba a sacar el video, que yo ni idea tenía de que me estaba grabando hasta que me lo dijo. Ahorita pasa esto y no puedo dormir, no se me hace justo. Tengo hijos, hermanos, gente que me quiere que igual está sufriendo", añadió.

