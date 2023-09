Alejandra Guzmán habla de sus adicciones y revela que probó el 'vicio' a los 14: 'desde chamaca tequila'

Para nadie es nuevo que Alejandra Guzmán era una amante del vicio y la mala vida y que sufría de severas adicciones hacia las bebidas espirituosas y los estupefacientes; pero ahora la madre de Frida Sofía se abrió ante sus fans y habló como nunca de su amor a la “maldad”, contando que inició a beber alcohol con tan sólo 14 años.

En entrevista con Pati Chapoy y Ventaneando, Alejandra Guzmán reveló que la primera vez que probó el alcohol fue a los 14 años y que tan sólo tres después, a los 17, se animó a ingerir drogas.

"Desde chamaca como que yo era un poco, no me atrevía a hacer muchas cosas, o me tomaba un tequila y ya te cantaba con el mariachi, nunca me prohibieron el alcohol en mi casa, hasta que me di cuenta que era alcohólica y que no manejaba yo esa ‘fiesta’", contó.

La primera droga que la Guzmán se introdujo fue la inofensiva marihuana, pero esa hierba coloquialmente comparada con el epazote hizo que después se le antojara el llamado “perico”: la cocaína.

Y agregó que se acercó a las drogas debido a “las malas influencias… no hay mucha gente que acepte un detallista, un error, una adición, una enfermedad".

Tras ello, y una vida de fiesta bien maciza, Alejandra Guzmán dijo que se dio cuenta de que era alcohólica a los 28 años. Por ello, ella misma decidió que era momento de anexarse: “Yo lo intenté así, yo me lo pagué, dije ‘con permiso, yo ya me voy’, fue un diciembre… estuve internada un mes".

“Una vez mi mamá me llevó, entonces llegó una terapeuta con una caja de Kleenex y me dijo ‘ve a llorar’, uno va llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto o que tú no quieres sentir… Todo el alcohol y las drogas son para no sentir. Lo más sano es que psicológicamente te echen la mano", añadió Alejandra Guzmán.

"No nada más que te quiten el alcohol o te quiten el chip, que se me hace una babosada, pero cada quién, aunque si te quieres meter 10 chips, pues métetelos, yo pienso que a cada quién como le ayude", agregó la hija de Silvia Pinal.

Finalmente, Alejandra Guzmán reconoció que posteriormente tuvo una recaída en la “maldad”: “es parte del proceso, es como cuando enciendes una vela, entonces dejas de tomar pero cuando tú recaes, enciendes la vela, pero no desde el inicio, desde donde la dejaste".