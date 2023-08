Alejandra Guzmán afirma que Frida Sofía le pegaba: 'es border personality'

Alejandra Guzmán quiere reconciliarse con Frida Sofía, y en medio de ese proceso que muchos fans ven como una causa perdida, la famosa reveló que su hija le pegaba.

En entrevista con “Ventaneando”, programa con el cual habló para promocionar su canción “Milagros”, con la cual busca sanar su herida de su separación con Frida Sofía.

“Es un intento de recuperación para mí porque no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara y a poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo. Es una gran catarsis positiva, llena de amor”, dijo.

Alejandra Guzmán Especial

Tras decir que tiene esperanza de reconciliarse con su hija, Alejandra Guzmán fue cuestionada respecto a los rumores que existen de que Frida Sofía le pegaba, ante lo cual la famosa afirmó que su hija tiene trastorno de límite de personalidad.

"Border personality, en la escuela la medicaban. Es un trastorno que por ejemplo te dicen, te amo pero te odio. Tienen diferentes maneras de actuar de la nada pueden estar muy felices o muy deprimidos", señaló.

"Yo tengo problemas de alcoholismo, pero son muy diferentes a los problemas con pastillas, que son opiáceos", remarcó la Guzmán.

Fue entonces cuando la famosa reveló que Frida Sofía sí tiene tendencias violentas: “Alguna vez me hablaron que ella había golpeado a su amiga, yo estaba en rehabilitación y no quise salir por que no me lo recomendaron. Ahí fue la decisión de encerrarla en un lugar aunque no quisiera y desde entonces creo que me agarró un resentimiento espantoso, no creo que se acuerde, lo borró de su mente".

Frida Sofía Especial

Finalmente, Alejandra Guzmán reconoció que su hija sí le pegaba, pues la joven perdía el control y se volvía otra.

"Sí (me golpeó) hubo varias. Había una persona que es Alejandra Covarrubias, que fue mi asistente hace mucho tiempo y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla", lamentó.

"Yo creo que es parte de todo un resentimiento que surge en su corazón, no soy nadie para reclamárselo, pero lo hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos las dos pedido disculpas, pero creo que desde ahí la relación ya no es la misma", añadió Alejandra Guzmán.

"Yo es lo que más anhelo es poder hablar con ella acercarme a ella. Ella sabe que la amo, le di lo mejor que tuve, le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí. Eso está mal, como madre uno tiene que ponerle límites", finalizó la famosa en sus declaraciones.