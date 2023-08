Yahritza y su Esencia van a Argentina y dicen que ese país sí les gusta y los tunden

Yahritza y su Esencia siguen en medio de la polémica y es que volvieron a hacer declaraciones que generaron polémica.

La agrupación conformada por los hermanos Yahritza, Jairo y Mando visitaron Argentina y en una entrevista hablaron muy bien de ese país señalaron que ese sí “está muy bonito”.

“Está muy bonito, la verdad me encanta Argentina”, señaló Yahrtiza Martínez a la periodista que le hizo el cuestionamiento.

La periodista les preguntó que cuáles son las actividades que realizan cuando viajan a un país nuevo. Los hermanos señalaron que solo están juntos y que graban algunos TikToks para subirlos a sus redes sociales.

Jairo mencionó que el éxito que han tenido no se lo esperaban y sobre todo porque la fama les llegó gracias a que se volvieron virales en TikTok.

Sin embargo, los usuarios de Internet no olvidan las declaraciones que los jóvenes hicieron sobre México y no dudaron en comparar los dichos que emitieron sobre la nación mexicana y ahora lo que señalaron sobre Argentina.

Comparan a Yahritza y su Esencia con Ángela Aguilar

Los cibernautas señalan que son los nuevos Ángela Aguilar, a quien también cancelaron por decir que era argentina.

“¿Allá no habrá ruido?”, “Ángela Aguilar y Yahritza ya son argentinos”, “Ahora les gusta Argentina a los Washington”, “Argentina sí le encantó hasta con gusto lo dice. Mientras cuando le preguntaron de México sin ganas y con rechazo”, “Que no me desprecien el asado y las empanadas”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Los usuarios notaron también que Yahritza y su Esencia respondieron con temor e inmediatamente señalaron que les gustaba Argentina, esto para tratar de enmendar su error cuando hablaron sobre México.

“Ya tienen miedo de responder”, “Ahora sí les gustan todos los lugares y sus comidas”, comentaron los cibernautas en las redes sociales.