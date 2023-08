¿Quiénes son Yahritza y su Esencia, cantantes que hablan mal de México?

Yahritza y su Esencia están en plena polémica, luego de que hablaran mal de México, aseguraron que no les gusta el país y mucho menos la comida, que prefieren los alimentos de Estados Unidos.

La agrupación ofreció una entrevista en la que hablaron de sus impresiones de México. Yahritza, líder del grupo, señaló que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.

Por su parte, su hermano él si no se guardó nada y aseguró que a él no le gusta México y menos la comida, señaló que la mejor es la de Washington, de donde ellos son originarios.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando", integrante de la agrupación.

Y Jairo el otro integrante de la agrupación coincidió en que no le gusta la comida y que hasta prefiere el refresco de Estados Unidos.

Yahritza y su Esencia son tres hermanos que viven en Yakima, Washington, en Estados Unidos: Yahritza, Armando y Jairo Martínez.

Son hijos de padres mexicanos que viven en Estados Unidos, en una entrevista para Los Ángeles Times revelaron que ella y sus hermanos se levantaban temprano para ayudar a su padre a recoger fruta en el valle de Yakima, cuando no iban a la escuela.

¿Quién es Yahritza Martínez, líder de la banda?

Yahritza tiene 15 años de edad, nació en Yakima, y es la líder del grupo, ya que hace tiempo, cuando tenía solo 13 años compuso la canción “Soy el único”, la cual se hizo viral en TikTok.

Después de que su sello discográfico, Lumbre Music, publicara la canción, voló hasta el número 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y se coló en la lista Billboard Hot 100, alcanzando el número 20.

Ella es Yahritza Martínez Foto: Especial

¿Quién es Mando Martínez?

Mando, cuyo nombre real es Armando, es el mayor del grupo. Tiene 24 años y desde niño está en la música. Aprendió a tocar la guitarra de 12 cuerdas y veía a su papá tocar en una banda junto a sus tíos y él joven también se unió a la agrupación para tocar los teclados desde los 10 años.

Mando nació en Michoacán, el mismo lugar donde nacieron sus padres, y fue quien más se lanzó a atacar la comida mexicana y que dijo que prefiere la de Yakima.

¿Quién es Jairo Martínez?

Jairo Martínez, de 17 años, toca el bajo acústico conocido como bajoloche, que aprendió el verano pasado tras frustrarse al intentar aprender a tocar la guitarra.