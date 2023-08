Danna Paola confiesa que se enamoró de una mujer y que le escribió una canción: 'ya la escucharán'

Danna Paola está dando mucho de que hablar por unas de sus más recientes declaraciones, pues afirmó que se enamoró de una mujer y que hasta le compuso una canción que sus fans van a conocer muy pronto.

En entrevista con el podcast Human Of Interest, Danna Paola habló acerca de su orientación sexual, pues es muy conocida por agarrarse a besos con sus bailarinas durante sus conciertos.

Danna Paola Foto: Instagram

Las conductoras le preguntaron si considera como una persona heterosexual aliada de la comunidad LGBT+, a lo que Danna Paola dijo ella se encontraba en medio de las polaridades de la diversidad sexual.

Incluso la famosa reconoció que tiene por ahí algunos quereres y chicas que le encantan: “yo me veo en el centro, sí, 100 por ciento. Tengo mis crushes por ahí”.

no te pierdas: Danna Paola llena el Auditorio Nacional de girl power y amor propio

Danna Paola agregó que descubrir sus gustos ha sido un descubrimiento grato en su vida, por lo que se considera una persona en balance, en cuanto a deseos y atracciones.

Danna Paola Foto: Especial

“Sí, claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no... yo no creo, o no me considero al 100 por ciento como una persona que puede con las extremidades, lo mismo del balance”, dijo.

Es por ello que la famosa le escribió una canción a una chica que le encanta, la cual sus fans van a poder disfrutar cuando la famosa saque su siguiente material discográfico.

“Pero sí, tuve un crush muy grande en algún momento con una chica y ya lo escucharán en el álbum, lo voy a dejar ahí”, compartió Dana Paola.