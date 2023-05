Ángela Aguilar dice que es la 'Princesa de la música mexicana' y la tunden: 'Alucina como Martha Higareda'

La cantante Ángela Aguilar otra vez está en medio de la crítica y esta vez porque resurgió un video en el que la artista se autonombra la “Princesa de la música mexicana”.

Los usuarios revivieron un video de Ángela Aguilar a propósito de la polémica que desató Martha Higareda con sus declaraciones sobre que rechazó actuar con Robert Pattinson, que conoció a Ryan Gosling en un restaurante y la salvó de caer o que aprendió hablar a los 4 meses de edad.

En ese sentido, los cibernautas señalaron que Martha Higareda dejó todo listo para que otros famosos también hicieran polémicas declaraciones.

Por lo tanto recordaron el momento en el que Ángela Aguilar dijo que se creería la “Princesa de la música mexicana” porque ya traía la corona.

Martha Higareda caminó para que Ángela Aguilar pudiera correr. pic.twitter.com/FckH5XWr6T — Iván (@IvanH_C) May 3, 2023

El video data del año pasado cuando participó en los Premios Juventud 2022, en donde resultó ganadora de algunas estatuillas.

En el video, Ángela Aguilar dice: “Me dicen la princesa de la música mexicana y a veces no me la creo... entonces con la corona quizás me la voy a creer”.

Tunden a Ángela Aguilar por decir que es la Princesa de la música mexicana

Los usuarios de Internet no dudaron en tundir a Ángela Aguilar pese a que el video tiene más de un año y es que desde que la hija de Pepe Aguilar dijo que era argentina, luego de que celebró el triunfo de la selección de ese país en el mundial, los cibernautas no la perdonan.

“Ángela esas personas que te dice así (Princesa de la música mexicana) están en esta habitación (de hospital)”, “Se cree mucho por ser argentina”, “Te falta mucho. Lo bueno que tienes un papi rico y poderoso en el ambiente artístico”, “¿Qué tendrá en el cerebro?”, “Cuánta humildad”, "Alucina como Martha Higareda", fueron algunos de los comentarios en las redes.

Cada que Ángela Aguilar hace una nueva publicación o alguna declaración los usuarios de Internet van a atacarla por asumirse argentina.

critican a Ángela Aguilar Foto: Especial

