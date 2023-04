Acusan a Ángela Aguilar de despreciar comida mexicana por polémica FOTO

La cantante Ángela Aguilar otra vez está en polémica y ahora la acusaron en redes sociales de despreciar la comida mexicana y preferir la estadounidense.

Ángela Aguilar publicó una fotografía en sus redes sociales en la que aparece comiendo una hamburguesa, por lo que los usuarios se lanzaron contra ella y la acusaron de despreciar la comida mexicana.

“¿Y porque no un taco? ¿10% americana?”, “Una clara foto de desprecio a México”, “5% in-n-out, no lo entenderían”, “Apoco las argentinas comen hamburguesas? A no es cierto tu eres estadounidense”, “Ni porque el abuelo les dejó una gran lección de humildad aprendieron”, “Ahora salió burguesa”, “¿No que muy mexicana? No te veo tragando mole!”, “No es mexicana, es oportunista”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la hija de Pepe Aguilar.

Usuarios no le personan a Ángela Aguilar que se haya dicho argentina

Los usuarios de Internet no han perdonado a Ángela Aguilar que se haya dicho argentina, luego de que la selección Albiceleste ganara el mundial de futbol.

Desde ahí Ángela Aguilar se ganó el desprecio de algunos usuarios, quienes no pierden oportunidad de recordarle aquel comentario.

Asimismo, los cibernautas han reportado que tras los dichos de Ángela Aguilar los conciertos de ésta suelen verse desolados e incluso se dio a conocer que para el show de la Plaza de Toros México tuvieron que regalar los boletos, hecho que fue confirmado por la periodista Flor Rubio en el programa de Venga la Alegría.