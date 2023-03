Ángela Aguilar explota contra niñas que le dijeron 'señora': "¡señora tu abuela!" (VIDEO)

Ángela Aguilar volvió a desatar una polémica entre los fans, pues reveló que no soportó que unas niñas le dijeran “señora”, cosa por el cual casi las insulta.

Así lo contó Ángela Aguilar en entrevista con “Ventaneando”, programa con el cual la famosa habló de su próxima gira, la cual no incluye a México, lo cual ha desatado que los fans digan que omitió su país público, pues ya no vende acá.

Tras ello, Ángela Aguilar contó que un día en un concierto unas niñas se le acercaron para pedirle una foto, pero la hicieron enojar porque le dijeron “señora” y no muchachita.

“Una vez estaba en un concierto y llegaron unas niñas chiquitas y me dijeron: ‘Señora, puedo sacarme una foto con usted’ y yo: ‘Señora tu abuela’”, reveló Ángela Aguilar.

“Pero no se los dije, les prometo que no se los dije… nunca me había sentido más ofendida en la vida y eso que me han ofendido bastante”, agregó la famosa.

Los fans las criticaron por su confesión y le dijeron cosa como: “Qué payasa”, “¡Qué niña tan soberbia, muy desangelada!”, “Sáquenla de México yo le compro el boleto Argentina” y “ten cuidado escuincla, los mexicanos no olvidamos cuando nos tratan mal”.