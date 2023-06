Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, afirma que la familia Pinal 'manda a matar gente'

La familia de Silvia Pinal se sume en un nuevo escándalo, ahora Mayela Laguna, la ex esposa de Luis Enrique Guzmán, afirmó que la dinastía de la primera actriz suele “mandar a matar gente”.

Cabe destacar que los famosos están en medio de la polémica, pues el hijo de Silvia Pinal anunció que, tras hacerse una prueba de ADN, descubrió que el bebé que presuntamente había engendrado con Mayela Laguna realmente no es de él, motivo por el cual se deslindó de toda responsabilidad legal hacia el niño, como pagarle la pensión alimenticia e ir a jugar con él los domingos.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. Especial

“En ese sentido se ha iniciado una acción por medio de la cual los derechos derivados de la filiación, tales como la identidad, la nacionalidad y por supuesto el derecho a recibí alimentos, así como a la salud, la educación... No emanaran salvó decisión judicial en contrario del señor Luis Enrique Guzmán Pinal", menciona el comunicado.

Mayela Laguna acusa a familia de Silvia Pinal de 'mandar a matar gente'

Mayela Laguna ofreció una entrevista en la que afirmó que la familia de su ex marido tiene presuntas prácticas criminales y turbias, además de que aseguró que Luis Enrique Guzmán la violentó.

"Esta familia está cabrona, mandan a matar gente, en todos lados tienen conexiones. Ahorita salgo y me atropellan. No sé si es miedo, sí imponen, es mucha más poderosa que yo, pelear contra ellos sí me da miedo", dijo Mayela Laguna en 2022 al medio Espectáculos CDMX, la cual fue retomada por “Chisme no Like” aprovechando el escándalo.

"No me dejaron verlo (al hijo) 12 días, para mí fue algo muy cabr***, no podía ni habla por teléfono con él, simplemente se lo llevó, ya estuve a punto de (hablar para) que fuera alerta Amber; no sabía dónde estaba mi hijo", añadió.

Mayela Laguna y Luis Enrique Guzán. Especial

Mayela Laguna también afirmó en esa entrevista que Luis Enrique Guzmán la había violentado, pro no dio detalles explícitos del episodio.

“A mí nadie me corrió, yo me fui, no sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado. Sí hubo violencia", compartió.