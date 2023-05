Frida Sofía detiene denuncia de abuso sexual contra su abuelo Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ya no va a continuar con la denuncia contra su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual.

El periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que tuvo una conversación con Frida Sofía, para preguntarle si era verdad que ella y su mamá se reconciliarían, a lo que la joven influencer dijo que no.

“Frida no tiene ninguna intención de hacer ningunas paces, ni con su mamá, y muchísimo menos con Enrique Guzmán. La joven me dijo ayer que por su parte no hay reconciliación, no quiere saber nada de ellos” explicó el periodista.

¿Por qué Frida Sofía no va a ratificar denuncia contra Enrique Guzmán?

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante señaló que Frida Sofía le dijo que ya no va a continuar con la demanda contra Enrique Guzmán, pues no quiere venir a ratificarla porque le tiene miedo al exvocalista de los Teen Tops.

“Que la demanda, las autoridades de México no pelaron la demanda que ella hizo, que eso lo hizo por aquella Frida de la fotografía, asustada, junto a su abuelo Enrique Guzmán y que ella no ha venido a ratificar porque le tiene pánico a Enrique Guzmán” dijo Gustavo Adolfo.

Gustavo Adolfo Infante señaló que para Frida Sofía ya quedó sanada y que ella quería que el mundo supiera lo que le pasó.