Alejandra Guzmán sacará una canción para reconciliarse con Frida Sofía: 'no pierdo la esperanza'

La relación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía está más rota que la cordura y la reputación de la whitexican de Maya Zapata, pero aún así la cantante tiene la esperanza de reconciliarse con su hija, cosa que intentará hacer a través de una canción.

Así lo aseguró Alejandra Guzmán a “La Mesa Caliente”, programa al que reveló que en unos meses sacará una canción que le hizo a Frida Sofía, para que mediante ella vea que la ama de a deveras.

Los 90s fueron una época tan rara en México que Alejandra Guzmán tuvo un shooting con Raphael para el Tele-Guía. pic.twitter.com/wewjdEncv8 — Chilangoense (@LoganVF) April 18, 2023

“Voy a sacar una canción, que ya estoy produciendo, y es una balada muy bonita, muy dura de cantar para mí porque habla de mi amor por mi hija y de todo lo que he vivido”, dijo.

“La música es la mejor manera de poder expresar lo que no he dicho ni en palabras. Se llama ‘En los milagros’, y yo no pierdo la esperanza jamás, eso nadie lo va a cambiar, soy su madre”, agregó Alejandra Guzmán.

Nuestra amiga Frida Sofía cumple años; nació #UnDiaComoHoy 13 de Marzo de 1992 en la Ciudad de México. Un gran abrazo! pic.twitter.com/8I9EkyhOfF — Raúl Brindis (@raulbrindis) March 13, 2023

La cantante agregó que ir a terapia le ha ayudado a enfrentar el dolor de la ruptura familiar, por lo que esta canción también le ayudará a “ver y sentir” su herida.

“Son cosas que me he puesto a trabajar, tanto con mi terapeuta como conmigo misma, y es un paso adelante porque es ver la herida y tocarla, y poder sacar, de mi ser, todos esos sentimientos”, explicó Alejandra Guzmán.