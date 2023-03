Frida Sofía explota contra su familia y afirma que todos le han robado a Silvia Pinal, hasta Michelle Salas

Frida Sofía, nieta de Silvia Pinal, habló del supuesto robo que sufrió la actriz de parte de su propio hijo Luis Enrique Guzmán.

En una entrevista para TVNotas, Frida Sofía aseguró que esta no es la primera vez que un integrante de la familia le roba a Silvia Pinal, incluso reveló que su prima Michelle Salas lo hizo.

“Es que me suena tan normal a mí esto, ya que no ha pasado una sola vez, hay varias cosas ahí y qué flojera hablar nuevamente de Michelle (Salas), pero no está muy lejos de Luis Enrique. Recuerdo que ella llegaba y le ponía unos lentes chafísimos y se robaba los originales de mi abuela o los zapatos que mi abuelita tiene, como una tienda, literal, en su casa y le era muy fácil cambiar los zapatos, meter unos Nine West y llevarse los Louis Vuitton, pi$% cu$%”, dijo la hija de Alejandra Guzmán.

Señaló que Michelle Salas le robó dinero a Silvia Pinal, pero la primera actriz la perdonó. Michelle. También un día le robó un fajón de dinero, en esa ocasión estaba bien triste, mi abuela, me acuerdo, y la perdonó luego, luego; de esto, fue mi propia abuela la que me lo contó.”, mencionó Frida Sofía.

A mi abuelita siempre le dieron muchas joyas, pero cómo va a pensar que su propia familia va a estar ahí tratando de robarse sus cosas, y menos diamantes y cosas así; además de que si tú se lo pides, estoy segura de que te lo regala o presta, no entiendo por qué robarse esas cosas Frida Sofía

Frida Sofía dijo que llevan años robándole a su abuela y aseguró que su tío Luis Enrique Guzmán le roba a todo el mundo.

“Es que Luis Enrique le roba a todo el mundo, ¿de qué me hablas?, le roba hasta la mota a mi mamá, todo; llegaba una computadora nueva y se la cambiaban por la vieja, y yo le preguntaba a mi mamá: ‘Oye, ¿no te compraste una nueva?’ Él se las cambiaba, pues como la tenía siempre bien anestesiada, podía hacer lo que él quería, hacía compras y todo, y ella, ni en cuenta, lastimosamente”, señaló.

Luis Enrique Guzmán niega robo y se defiende

Luis Enrique Guzmán negó haberle robado a su mamá Silvia Pinal, señaló que los audios filtrados en los que supuestamente su esposa Mayela confiesa el robo fueron editados.