Esmeralda Ugalde denuncia que es acosada por un 'viejo sádico': 'le falta educación'

Esmeralda Ugalde, conductora conocida por ser la hermana de la famosísima Ana Bárbara, denunció a través de sus redes que fue víctima de acoso por parte de lo que ella definió como un “viejo sádico asqueroso”.

Fue a través de su Twitter que Esmeralda Ugalde dio a conocer que tal deleznable sujeto se puso a mandarle mensajes inapropiados de índole corpórea.

Esmeralda Ugalde. Especial

Por tal motivo, la hermana de Ana Bárbara decidió tomar medidas muy drásticas para ponerle fin al acoso del hombre que sólo generó repudio y asco en ella.

"¿Por qué hay tanto viejo sádico asqueroso? Que le escriban sus cochinadas de mensajes a una mujer en redes no los hace mejores, eso sólo deja al descubierto su falta de educación y actividad; viejos lucidos, equivocados, acosadores. Bloqueo y ni modo", escribió Esmeralda Ugalde.

Por qué hay tanto viejo sádico asqueroso 🤮…

Que les escriban sus cochinadas de mensajes a una mujer en redes no los hacer ser mejores eso solo deja al descubierto su falta de educación y actividad viejos lucidos equivocados, acosadores 🤢…

Bloqueo y ni modo — ESMERALDA UGALDE (@ESMEOFICIAL) June 27, 2023

La acción que realizó la conductora de “Venga la Alegría fin de semana” fue rápidamente aplaudida por los internautas, pues reprueban toda clase de acosos y agresión virtual.

"Porque no tienen atención en su casa. Pero bloquearlos es lo mejor", "A bloquearlos Esme, estos no tienen educación, y menos respeto... Saludos y mi admiración por tu desempeño en Venga la Alegría, sabatina" y “Tú muy bien, no te quedes callada!!”, fueron algunos mensajes que Ugalde recibió en solidaridad.