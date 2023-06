Tenoch Huerta es acusado de stealthing por 2 mujeres más: 'Las violaciones no son ficción'

Tenoch Huerta cada día se sume más en la tormenta y pierde credibilidad, pues ahora María Elena Ríos reveló que otras dos mujeres acusaron al actor de haberles hecho stealthing, cosa que es considerada una severa agresión sexual en países como Estados Unidos.

Cabe recordar que el stealthing consiste en quitarse el condón durante la relación sexual sin el consentimiento ni conocimiento de la víctima.

Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también a ejercido hacia ellas.



Ahora sabemos que no estamos solas.



No son acusaciones sin sustento.

Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas.



🧵 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 22, 2023

A través de su cuenta de Twitter, María Elena Ríos compartió los testimonios de las chicas que acusaron a Tenoch Huerta de violentarlas sexualmente, cosa que el actor de Marvel salió a negar hace unos días e incluso amenazó con demandar a la saxofonista por presuntamente calumniarlo.

"Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas", inició Malena Ríos.

El primer testimonio, el cual acompañó de capturas, narra como Tenoch Huerta se quitó el condón durante el acto sin avisarle, tras lo cual ejerce la penetración.

"A mí también me pasó, conocí a Tenoch… se vino, y 'sin que yo me diera cuenta' se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe que hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido", dice.

No Tenoch, no son acusaciones falsas.



Son denuncias públicas porque carecemos de leyes, no de fundamentos.



Las compañeras te tienen miedo porque un sistema machista te protege.



🧵 pic.twitter.com/VxS9AbdA38 — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 22, 2023

En el segundo testimonio, la mujer cuenta que estaba emocionada por tener sexo con Tenoch Huerta, quien tras entablar el acto se quitó el preservativo y la volvió a penetrar.

"Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo", relata la segunda mujer en sus mensajes.

⚠️ Aprovecharse de una situación difícil de comprobar.



⚠️ Retirarse el condón sin acuerdo mutuo.



⚠️ Existe el riesgo de embarazo y enfermedad de transmisión sexual.



⚠️ Se ausentó y evadió su responsabilidad.@TenochHuerta eres un violador e irresponsable.



🧵 pic.twitter.com/epkvoDZMBi — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 22, 2023

Tenoch Huerta ha guardado el silencio respecto a estos dos nuevos testimonios en su contra.