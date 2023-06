La actriz Fernanda Tosky también acusa a Tenoch Huerta de abuso: 'Me lastimó'

Una actriz llamada Fernanda Tosky se sumó a las acusaciones de la saxofonista María Elena Ríos contra el actor Tenoch Huerta.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la actriz expresó su apoyo a María Elena y contó que ella también vivió una situación con el histrión de Marvel, incluso pidió que “paren sus abusos”.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, dijo en una publicación.

Fernanda Tosky dice que también sufrió abuso de parte de Tenoch Huerta Foto: Especial

Un usuario cuestionó a la actriz sobre si habrá una denuncia formal ante las autoridades, a lo que ella respondió que en eso está trabajando.

En eso estamos a veces pasa tanto tiempo y no quieres hablar del tema. Son cosas que te dejan muy expuesta. Es tu sexualidad no es una salida al parque y pues pesa Fernanda Tosky

María Elena Ríos acusa a Tenoch Huerta de abusador

La activista María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta de ser un depredador sexual y de haberla agredido; además señaló que el colectivo Poder Prieto encubre las atrocidades que “Namor” comete y que los fans del actor ya la han amenazado con violentarla.

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y DEPREDADOR sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de @MarvelLATAM", escribió la activista en su Twitter.

“Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de Tenoch Huerta, explotadores”, agregó.

A través de su Twitter, la activista señaló que ha sido difícil para ella hablar “del abuso emocional y abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película como Tenoch Huerta”

“En apariencia encantador, la gran característica de un narcisista, una buena porción de victimización”, agregó.

Tenoch Huerta niega acusaciones y dice que emprenderá acciones legales

El actor Tenoch Huerta salió a defenderse de las acusaciones de abuso sexual de María Elena Ríos y a través de un comunicado dijo que los señalamientos en su contra eran falsos: “Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada”, inició el comunicado del histrión.

Comunicado de Tenoch Huerta Foto: Especial

Asimismo, señaló que él y la saxofonista sostuvieron una relación amorosa y que por lo tanto todo fue consensuado, indicó que al terminar la relación ella tergiversó lo que ocurrió en su vínculo amoroso.

Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Y a lo largo de todo fue una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo. Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común