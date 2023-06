Taylor Swift es invitada a los Oscar como miembro de la academia... y fans lo critican: '¿y Harry Styles?'

Las swities no pueden estar más de fiesta, pues su diosa Taylor Swift fue invitada a ser miembro de la Academia de Hollywood, institución encargada de los premios Oscar, cosa que otras personas no les está pareciendo nada.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a través de un comunicado a sus nuevos miembros, entre los que se encuentra Taylor Swift. El resto son Austin Butler, Ke Huy Quan, Keke Palmer y NT Rama Rao Jr, entre los demás integrantes de una lista de 398 artistas y ejecutivos.

En caso de que Taylor Swift y los demás acepten ser parte de la Academia, tendrían la posibilidad de votar en los premios Oscar y así decidir las películas, director o actores que ganarán los premios.

“La Academia se enorgullece de dar la bienvenida a estos artistas y profesionales a nuestra membresía”, dijo el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, en el comunicado.

Esto es una victoria para Taylor Swift, pues la famosa cantante tuvo la posibilidad de ser nominada dos veces para los premios Oscar de este año: Mejor Canción Original por el tema “Carolina” y Mejor Cortometraje de acción en vivo por el videoclip de “All Too Well: The Short Film”. Sin embargo, la Academia la peluseó.

Aunque las swifties están celebrando la noticia en redes, mucha demás gente pegó el grito en el cielo, pues a su parecer Taylor Swift no le sabe lo suficiente al cine como para estar en la Academia de Hollywood.

“Me vais a funar, pero es que me parece ridículo que The Weeknd y Taylor Swift formen parte de la academia de los Oscars”, “QUÉ CARAJOS CON LOS OSCARS Y ESO DE LA GENTE QUE SUMAN??? The weeknd?? Taylor Swift??? Falta Harry Styles saben, digo, si están formando al staff de la academia con gente que actúa PARA EL CUL**” y “Sólo la invitaron por rubia, millonaria y privilegiada, o sabe de cine”, le dijeron.