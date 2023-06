Taylor Swift en México: Tiktoker regala boletos para ir gratis a los conciertos; así te los puedes llevar

La fiebre por los conciertos de Taylor Swift en México continúa y es que todavía muchos fans de la cantante no han podido comprar su boleto.

Sin embargo, un tiktoker salió a salvar a algunos de los seguidores de “Tay Tay” y ofreció regalar boletos para los conciertos de la artista en México.

“Un tal Fredo”, quien es conocido en redes sociales por ser Wedding planner y contar historias perturbadoras de todo lo que le pasa en las bodas, anunció en sus redes sociales que para consentir a sus followers compró las entradas para el concierto y las rifará en un Giveaway.

¿Me siguen Swifties? Pa' saber si les compro boletos y les hago giveaway en Instagram

(NADIE me va a regalar ni tengo privilegios de NADA, tengo 4 negocios y de ahí los voy a pagar pa' que ni mamen)

En una publicación de Twitter en influencer anunció que compraría los boletos y después en Instagram reveló una foto en la que dio a conocer que ya tiene los boletos en su poder.

Antes de recibir cualquier crítica, el tiktoker mencionó que las entradas las adquirió de su propio dinero y no son ningún tipo de intercambio o negociación con algún tercero.

“Son de mi dinero y porque una amiga al final no podrá ir. Nadie me los regaló ni tengo privilegios de nada. Tengo cuatro negocios y gracias a esto (y ustedes) puedo pagarlos. Y no, no los vendo”, se lee en la publicación del influencer.

El tiktoker adelantó que rifará los boletos en un giveaway, pero todavía no dice cuál va a ser la dinámica para poder ganarse los boletos.

¿Cuánto cuestan los boletos de Taylor Swift?

El boleto más caro es de 16 mil 350 pesos e incluye un boleto en la zona Platino A, la mejor del Foro Sol, además de mercancía oficial.

Luego le sigue el boleto de 12 mil 850 pesos que cuenta con una entrada en la zona Platino B y luego está la entrada de 10 mil 550 que es en la zona Verde A.