Taylor Swift: Fan pide dinero para comprar su boleto: 'Con cinco pesos que me den'

Todos los fans de Taylor Swift están impacientes por conseguir un boleto para poder ver a la cantante en sus próximos conciertos en el Foro Sol en el mes de agosto.

Sin embargo, mientras algunos se preocupan por no haber recibido el correo verified fan para poder acceder a la preventa de las entradas, otros más están preocupados porque no tienen dinero para adquirir el boleto.

En redes sociales se viralizó un caso de una fan que pidió a sus amigos de Facebook que la ayudaran a comprar el boleto y que si le podían dar 5 pesos cada uno de sus contactos.

A través de un largo mensaje en dicha red social, la joven señaló que no tenía dinero, porque recientemente lo había invertido en su emprendimiento. Asimismo, señaló que no tenía objetos para vender y poder juntar el dinero del costo del boleto.

Amigos es la primera vez que les pido un favor, ya me canse de trabajar. Si cada Follower me deposita 20 pesos se los voy agradecer eternamente. 😞 Hoy por mi, mañana también 🙏🏽 pic.twitter.com/uPpnPNhZp6 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) June 5, 2023

te puede interesar Taylor Swift: Fans lloran con MEMES que están en la lista de espera para comprar boletos

“Estoy haciendo una colecta para el boleto de Taylor Swift, ya que no cuento con dinero ni trabajo estable (pues gasté todo en mi emprendimiento), sé que para muchos es una tontería pero Taylor Swift es parte del 80% de mi vida, de mi pequeña y aburrida vida”, se lee en la publicación de la fan.

“Por desgracia no tengo qué vender ni rifar :C pero con 5 pesitos que me den está bien se los juto que estaré eternamente agradecida. Me da vergüenza, es la primera vez que hago esto pero es que ES #TaylorSwift”, continuó el mensaje.

Usuarios se burlan de fan de Taylor Swift

Su mensaje se volvió tendencia en las redes sociales y los usuarios se burlaron de ella y comenzaron a hacer bromas en las que señalaron que ellos también harían lo mismo y pedirían a sus contactos que cada uno les depositara un peso.

“Facilitame una foto de tu tarjeta bancaria por ambos lados, por DM por seguridad”, “Cada vez quieren todo más fácil, antes este tipo de andrajosas ofrecían (al menos) su virginidad, ya ni eso”, “Perdón pero no tengo cambio”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.