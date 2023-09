Kimberly 'La más preciosa' revela que mantiene a su pareja; 'es parte de mi vida'

Kimberly Irene, popular influencer respondió a las críticas emitidas por un usuario de TikTok mientras realizaba una transmisión en vivo. La integrante de Las Perdidas, mejor conocida como "La Más Preciosa" fue contundente con un internauta, quien señaló que su pareja está con ella por dinero.

La influencer transmitía en vivo mientras viajaba en un vehículo, cuando leyó un comentario que no dejó pasar. Un usuario de nombre Bruno escribió: "Por eso es que andan con ustedes porque los mantienen". Ante tal comentario, Kimberly no se quedó callada y decidió responder al hombre.

"Pues sí, sí lo mantengo porque es parte de mi vida y es parte de mi familia y el día que tú tengas, Bruno, a tu esposa o esposo, no sé qué seas, si no lo haces de corazón , mejor no lo hagas. Ese consejo sí te doy", dijo Kimberly Irene ante la crítica emitida.

"La vida da muchas vueltas, uno nunca sabe", apuntó la influencer, quien dijo: "El día que tú llegues a ocupar algo, la gente va a estar contigo y no te lo va a sacar. Por eso tú nunca digas nada, nunca critiques a nadie. Hazlo y hasta ahí", continuó la integrante de Las Perdidas.

"Quizá yo ahorita estoy arriba, mañana puedo estar abajo, quizás ahorita yo lo estoy apoyando, otros días él me ha apoyado", agregó Kimberly en su respuesta a la crítica.

La integrante concluyó que las personas suelen decir que "las chicas trans mantienen a los hombres", pero que es un error. "Aquí es muy diferente porque él ya es mi esposo, él ya vive conmigo, él ya es parte de mi familia, Bruno", concluyó la influencer.

DGC