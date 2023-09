Myrka Dellanos defiende a Luis Miguel de Aracely Arámbula y la critican: 'es padre ausente como el tuyo'

Aracely Arámbula ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y no por algo relevante en su carrera, sino porque despotricó como nunca en contra de su ex Luis Miguel, pues salió a decir que es un pésimo padre y que deberá aprender un poco sobre la paternidad como sus colegas Alejandro Fernández o el papacito Chayanne.

Esto porque el astro musical convive con las bendiciones de su actual novia Paloma Cuevas, cosa que hizo que los hijos que tuvo con Aracely Arámbula la cuestionaran respecto a por qué su padre no los iba a ver ni por error.

Ante todos los señalamientos que hizo Aracely Arámbula en contra de Luis Miguel, la conductora Myrka Dellanos, quien es una de las miles de ex novias de Luismi, salió a defender al cantante, afirmando que las fotos en las que fue captado llevando a las hijas de Paloma Cuevas a la escuela son falsas.

“A mí me consta, esas imágenes que salieron de él llevando supuestamente a las hijitas de Paloma a la escuela no son ciertas, son unas imágenes que se dieron en un helipuerto de Madrid y lo sé porque he tenido conversaciones con ellos”, pronunció la cubana en el programa de chismes “La mesa caliente”.

Tras pronunciar esas palabras, Myrka Dellanos siguió defendiendo a Luis Miguel de su ex esposa, pero incluso sus compañeras la criticaron porque el punto del escándalo no eran las fotos, sino que es un padre ausente que prefiere a los hijos de su novia que a los que el mismo procreó.

“Yo creo que lo que ella puede hacer (Aracely Arámbula) que conoce a Paloma de hace tiempo como yo, es hablar con ella: ‘sabes que, por qué no nos juntamos, por qué no dejamos a lado un poquito este enojo’”, dijo Myrka Dellanos.

Como era de esperarse, los fans también criticaron a Myrka Dellanos por defender lo indefendible y le pidieron que no abra la boca para opinar de cosas que no le corresponden, e incluso le dijeron que salió en defensa de su ex porque se anda proyectando.

“Ahora saliste defendiendo a Luis Miguel cuando él te cambio por Araceli y según caíste en depresión” ”Myrka, eres una ex más del montón, no digas nada, te ves urgida de atención”, “Lo defiendes pese a que es un padre ausente como el tuyo?” y “Myrka justifica porque son hermanas de leche ella y la comadre”, le dijeron.