Critican a Aracely Arámbula por decir que Luis Miguel es mal padre: 'una ex toxica'

A través de redes sociales, los internautas criticaron a Aracely Arámbula y la tacharon de "tóxica" luego de las declaraciones que la actriz hizo en contra de Luis Miguel, en las que lo calificó e mal padre. Los internautas se volcaron en comentarios contra "La Chule", con quien "El Sol" tiene dos hijos.

Fue durante una reciente entrevista con medios de comunicación que Aracely Arámbula se lanzó en contra de Luis Miguel, quien se encuentra dando un gira por varias partes de América. La actriz señaló que "El Sol" es mal padre y que ha descuidado a sus hijos.

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: 'Ella tenía que estar presente', sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, dijo Aracely Arámbula.

“Mi puerta siempre ha estado abierta, no solo tengo que estar yo. También puede haber gente de mi familia. No es una persona con la que tengan tanta comunicación como para mandárselos de viaje”, apuntó la actriz, quien puso como ejemplo a Alejandro Fernández o a Chayanne, quienes a pesar de ser estrella están al pendiente de sus hijos.

Internautas critican a Aracely Arámbula

Ante estos comentarios por parte de Aracely Arámbula, los internautas se lanzaron en contra de la actriz y la calificaron como tóxica.

"Justo ahora que Luis Miguel anda en su gira muy tranquilo, si da muchas declaraciones en su contra...parece que quiere su foco también. El tema monetario si fuese verdad creo que ni pudiera salir del país y el tema de convivencia si ella quisiera ayudaría también por sus hijos", escribe una internauta.

"Cada que Micky sale a escena ella aprovecha para hacerse publicidad a su costa, dice que ya lo superó y no para de hablar de él, no entiendo porqué no lo demanda para que un juez lo obligue a cumplir como papá y además ella sabía Perfecto con quien se metió", apunta otro internauta.

"Siempre habla mal de Luis Miguel ante la prensa. Supertóxica. Como alguien va a entablar comunicación, ¿por qué no lo hace en tribunales? Cuando Carmona dijo que le llevaba a los hijos y se quedaba a dormir, ¿por qué no desmintió? No le deja ver a los hijos si no va ella incluida, está ardida", señala alguien que se lee muy molesto por lo que sucede.

