Ricardo O'Farrill revela que ya pudo hablar con Daniel Sosa; ¿lo perdonó?

Ricardo O'Farrill reveló en una reciente entrevista que ya tuvo oportunidad de platicar con Daniel Sosa, luego de haber hecho fuertes declaraciones en su contra mientras estuvo en un brote maniaco-depresivo. El comediante reapareció en un programa para hablar de su experiencia en la clínica de rehabilitación junto a dos amigos y colegas.

Fue durante el capítulo número 213 de "La Cotorrisa" que Ricardo O'Farrill habló de su experiencia dentro de la clínica de rehabilitación en la que estuvo internado por dos meses. José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez acompañaron al comediante durante su relato, entre risas y bromas.

El comediante reveló que ya tuvo oportunidad de platicar con Daniel Sosa para disculparse, luego de haber hecho polémicas declaraciones en su contra: "Me fui a tomar un café con Daniel y me dijo: 'Por tu culpa no he llenado el Auditorio', y le dije: 'Daniel, como con las botas, no te confundas, tú nunca hubieras llenado el Auditorio'", y aclaró que se trató de una broma.

"De verdad lo quiero mucho. Se portó muy chido. Me dijo: 'Estoy muy enojado contigo, pero ese video que sacaste pidiendo disculpas me llamó la atención y quiero decirte que todo bien, que te perdono, pero sí estoy encabro*** contigo'", relató Ricardo O'Farrill.

Asimismo, reveló que después de tomarse el café con Daniel Sosa se empezó a sentir mejor y más relajado. Además, señaló que se ha estado disculpando con diversas personas, como la agrupación Matisse. El comediante señaló que incluso le han tenido que recordar gente para que se disculpe.

Ricardo O'Farrill asegura que no se acuerda de lo que pasó en sus lives de Instagram

Durante la emisión, O'Farrill relató un poco de su experiencia al estar internado y detalló que vio los videos que hizo por curiosidad y para poder disculparse.

"Es como si estuvieras poseído. Me tengo que disculpar de cosas que ni me acuerdo y está muy cabr*** porque sí hay mucha gente que me dejó de hablar y que me mandó a la ver*** y es como: 'Ni me acuerdo qué dije de ti'", dijo Ricardo O'Farrill.

Durante su estancia en el programa bromeó con la complicada situación que atravesó y sobre los distintos incidentes que se suscitaron. Asimismo, aseguró que mientras estaba "en el brote" lo único que recuerda es que se sentía como el actor y conductor Alfredo Adame.

Síguenos en Google News

DGC