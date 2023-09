Ricardo O'Farrill asegura que no se acuerda de lo que pasó en sus lives de Instagram; 'es como estar poseído'

Ricardo O'Farril, comediante de stand up, hizo su reaparición en un programa luego del ataque psicótico que sufrió en el que arremetió en contra de colegas y amigos. O'Farrill aseguró durante el programa "La Cotorrisa" que recuerda poco de lo que vivió en esos complicados momentos.

Tras haber estado internado en una clínica dos meses, Ricardo O'Farrill volvió a los reflectores, esta vez acompañado de José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez, titulares de "La Cotorrisa". Durante la emisión, O'Farrill relató un poco de su experiencia al estar internado y detalló que vio los videos que hizo por curiosidad y para poder disculparse.

"Es como si estuvieras poseído. Me tengo que disculpar de cosas que ni me acuerdo y está muy cabr*** porque sí hay mucha gente que me dejó de hablar y que me mandó a la ver*** y es como: 'Ni me acuerdo qué dije de ti'", dijo Ricardo O'Farrill.

Durante su estancia en el programa bromeó con la complicada situación que atravesó y sobre los distintos incidentes que se suscitaron. Asimismo, aseguró que mientras estaba "en el brote" lo único que recuerda es que se sentía como el actor y conductor Alfredo Adame.

¿Qué sucedió con Ricardo O'Farrill?

Hace unos meses, Ricardo O'Farrill sufrió un episodio maniaco-depresivo después de la boda de Mauricio Nieto en el que emitió fuertes declaraciones en contra de colegas de la escena del stand up como Daniel Sosa o Sofía Niño de Rivera. El comediante hizo un video pidiendo disculpas por lo acontecido.

"Este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí después de mi brote maniaco-depresivo. Estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Hice muchas cosas malas y en específico fue hablar de muchas personas a las que quiero admiro, respeto y admiro tanto y que me han mostrado su amistad", dijo el comediante.

DGC