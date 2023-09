¿Quiénes son y qué hacen actualmente los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel? | FOTOS

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel ya crecieron y ahora son adolescentes, sin embargo, y aunque su mamá los resguarda parece que con su papá no tienen buena relación, es más ni se ven.

La actriz reclamó a El Sol no querer ver a sus hijos, de no buscarlos ahora que son más grandes, señaló que el cantante se ha portado muy mal con ellos. Señaló que antes le decían a ella que tenía que estar presente en las reuniones de padre e hijos, pero ahora que ya “están más altos que él” puede verlos sin problema, pero no lo hace.

¿Quiénes son los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel se llaman Miguel y Daniel, nacieron el 2006 y 2008, respectivamente, actualmente tiene 16 y 14 años y de acuerdo con algunas fotos filtradas ambos son idénticos a El Sol.

Así fue como Aracely Arámbula presentó a su hijos que tuvo con Luis Miguel Foto: Especial

Miguel Gallego

Miguel es el hijo mayor de la famosa pareja, cuando cumplió 15 años fue una celebración en grande que su famosa mamá presumió en los programas de televisión. ““Va a cumplir 15 años ¡Qué rápido! En tres, cuatro meses ya cumple sus 15 años. Qué bueno que es hombre porque fuera mujer y estaría (vuelta loca)”, confesó La Chule en Venga la Alegría.

En redes sociales se han filtrado fotos de Miguel, de cómo luce actualmente, sin embargo, Aracely ha sido muy cuidadosa de que sus hijos no salgan en los medios. Hace tiempo hubo una polémica en la que una reportera abrió la camioneta de la actriz y ella viajaba con uno de sus hijos, por lo que lo primero que hizo la famosa fue cubrirle la cara al menor.

Aracely Arámbula y su hijo Miguel Foto: Especial

Daniel Gallego

Daniel es el hijo mejor de la pareja, él tampoco tiene apariciones en los medios de comunicación, pero se sabe que el joven heredó el talento de su papá, ya que la propia Aracely compartió un video en redes sociales en el que chico aparece cantando.

Luis Miguel y Aracely Arámbula compartieron fotografías con sus hijos en revistas como Hola, esto cuando aún eran pareja, sin embargo, después de eso la actriz ha sido muy cuidadosa de revelar las caras de sus hijos.

Aracely Arámbula demandó a Luis Miguel

La actriz demandó a Luis Miguel por no pagarle la pensión de sus hijos, el cantante se ha desentendido, según explica la propia actriz y cantante, sin embargo, El Sol se le ve muy feliz junto a su novia Paloma Cuevas y las hijas de ellas, pues ya fue captado paseando con ellas.

"Por qué si va para allá y no viene a mi escuela", dijo Aracely Arámbula que esas fueron las palabras de sus hijos al ver que su papá por las hijas de su nueva novia y no por ellos.