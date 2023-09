Esta fue la última vez que Luis Miguel vio a sus hijos | FOTOS

Aracely Arámbula sigue en pleito con Luis Miguel porque lo acusa de no hacerse responsable de sus hijos y no querer verlos.

La actriz ofreció una serie de fuertes declaraciones en las que tacha a El Sol de ser mal padre y negó que sea ella quien no lo deje ver a sus dos hijos Miguel y Daniel.

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: ella tenía que estar presente, sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, mencionó la actriz.

Aracely Arámbula mencionó que sus hijos tienen un ídolo de la música como papá, pero indicó que ese estatus no le impide ser buen padre, incluso lo comparó con Alejandro Fernández o Chayanne, pues dice que ellos siempre están presentes con sus hijos y nietos y hasta los invitan al escenario a cantar.

“El ser ídolo no significa que no puedes ser buen papá, vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, Chayanne, gente que me han atendido a mí y a mis hijos. Tienen un papá que es un ídolo y qué bueno, pero ojalá que ese gran artista sea un gran padre”, mencionó la artista.

Cuándo fue la última vez que Luis Miguel vio a sus hijos

Desde que Aracely Arámbula se separó de Luis Miguel ha dicho que el cantante se desentendió de proveer a sus hijos, tan es así que la actriz le puso una demanda por no pagarle pensión a sus hijos.

Aracely Arámbula y Luis Miguel iniciaron su romance públicamente en el 2005 y tuvieron a su primer hijo Miguel en el año 2006.

En esa ocasión la actriz y el cantante presentaron a su hijo Miguel en la portada de la revista Hola, en la imagen, Luis Miguel sale cargando al pequeño.

Luis Miguel y Aracely Arámbula presentaron a su hijo Miguel Foto: Especial

Más tarde cuando el niño tenía casi dos años, la familia volvió a posar para la revista y Miguel enterneció a la gente con su parecido con el cantante.

Te puede interesar Aracely Arámbula le dice a Luis Miguel que aprenda a ser buen padre como Alejandro Fernández

Aracely Arámbula anunció que esperaba a su segundo hijo, Daniel, quien nació en el 2008, en esa misma época El Sol era un padre de familia y hasta se reencontró con su hija mayor, Michelle Salas, con quien publicó fotos de su esperado reencuentro. Incluso se sabe que la influencer y modelo se fue a vivir con Luis Miguel y Aracely Arámbula a Los Ángeles, pero después su relación se volvió a fracturar, supuestamente porque Michelle anduvo con el mejor amigo de El Sol.

Luis Miguel y Aracely Arámbula anunciaron que esperaban a su segundo hijo Foto: Especial

Un año después en el 2009 Aracely Arámbula y Luis Miguel se separaron y ya no tienen fotos de la presentación de su hijo Daniel en la revista Hola, por lo que el cantante habría dejado de ver a sus hijos desde ese año.

Tiempo después Aracely fue quien salió nuevamente en la publicación, pero ya sola presentando a sus dos hijos.