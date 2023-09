Aracely Arámbula le dice a Luis Miguel que aprenda a ser buen padre como Alejandro Fernández

Aracely Arámbula explotó contra Luis Miguel y lo acusó de no ser buen padre por no querer ver a sus hijos.

La actriz señaló que el cantante no se ha interesado en buscarlos, aseguró que ella nunca ha impedido que El Sol vea a sus hijos. La Chule dijo que antes, cuando sus hijos eran niños, le pedían que estuviera presente en las reuniones, pero ahora sus hijos tienen 14 y 16 años y pueden convivir con su papá si él quisiera.

“Él siempre ha tenido las puertas abiertas, decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien. Decían: ella tenía que estar presente, sí, pero era cuando tenían 4 y 6 años, pero ahora tienen 16 y 14 ya están más altos que él”, mencionó la actriz.

Aracely Arámbula mencionó que sus hijos tienen un ídolo de la música como papá, pero indicó que ese estatus no le impide ser buen padre, incluso lo comparó con Alejandro Fernández o Chayanne, pues dice que ellos siempre están presentes con sus hijos y nietos y hasta los invitan al escenario a cantar.

“El ser ídolo no significa que no puedes ser buen papá, vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, Chayanne, gente que me han atendido a mí y a mis hijos. Tienen un papá que es un ídolo y qué bueno, pero ojalá que ese gran artista sea un gran padre”, mencionó la artista.

Aracely Arámbula habló de las imágenes en las que El Sol fue captado llevando a las hijas de su novia Paloma Cuevas a la escuela. “Qué bueno, los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos primero”, advirtió.

Aracely Arámbula le pide a Michelle Salas que abogue por sus hijos ante Luis Miguel

La Cule señaló que se lleva muy bien con Michelle Salas, hija mayor de Luis Miguel, y le pidió que ahora sea la influencer la que abogue por los hijos de la actriz para que su papá los vea.

Cabe recordar que Luis Miguel estuvo alejado de su hija durante años, hasta que en el 2005 la actriz empezó a gestionar que El Sol y su hija se reencontraran y desde ahí han mantenido el vínculo entre padre e hija de manera intermitente, tanto así que hace unos días Michelle Salas asistió al concierto de su papá en Estados Unidos.