Esta es la FOTO con la que Frida Sofía exhibió que Enrique Guzmán abusó de ella

Las polémicas declaraciones de Enrique Guzmán hicieron que los usuarios de Internet recordaran la acusación de su nieta Frida Sofía en contra de él por abuso sexual.

Fue en el año 2021 cuando Frida Sofía ofreció una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en la que confesó que su abuelo Enrique Guzmán se había sobre pasado con ella cuando era tan solo una niña de cinco años.

“Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, señaló la hija de Alejandra Guzmán.

La joven empresaria reveló en ese entonces que Enrique Guzmán la había tocado indebidamente cuando era una niña.

“Me manoseó desde los cinco. De niña te dicen que es algo que un abuelito te hace. Se vuelve algo normal, que asco”, contó entre lágrimas la bailarina y cantante.

Después de estas turbias declaraciones Frida Sofía interpuso una demanda contra Enrique Guzmán, sin embargo, la joven vive en Estados Unidos y tras varios años de acusaciones, la joven decidió no ratificar su denuncia contra su abuelo.

La FOTO con la que Frida Sofía demostró que le tenía miedo a Enrique Guzmán

Frida Sofía publicó una fotografía para evidenciar que Enrique Guzmán le hacía daño a tal grado de que le tenía miedo.

En la foto aparece siendo una niña, su madre Alejandra Guzmán la carga mientras tiene frente a ella a Enrique Guzmán, la expresión de la joven es de terror.

La foto que Frida Sofía presentó como prueba contra Enrique Guzmán Foto: Especial

“Para tod@s los que quieren pruebas... perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad !!! pero UNA FOTO DICE MAS QUE 1000 PALABRAS”, fue el mensaje con el cual acompañó la postal.

Después Frida Sofía ofreció otra entrevista a Gustavo Adolfo Infante en donde señaló que la relación entre su mamá Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán no era normal, pues se besaban en la boca.