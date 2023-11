Usuarios piden cárcel para Enrique Guzmán tras decir que le gusta estar con niñas

El cantante Enrique Guzmán está en medio de la polémica, los usuarios de Internet piden que el artista sea encarcelado luego de sus polémicas declaraciones en las que dijo que le encantaba tener relaciones con niñas.

Todo sucedió durante la conferencia de prensa de la “Caravana del Rock & Roll”, se trata de un concierto que reunirá a estrellas de ese género musical, estarán presentes Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Los Teen Tops, Los Hermnanos Carrión, Los Apson, Los Locos del Ritmo y Roberto Jordan.

En el evento, una periodista aprovechó para interrogar al cantante, papá de Alejandra Guzmán sobre las acusaciones de supuesto abuso sexual contra una menor de edad.

“Cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, con respecto a este nuevo tema con esta jovencita que acaba de salir”, preguntó la reportera.

A lo que Enrique Guzmán no dudó en contestar pese a que la organización del evento intervino para que no lo hiciera.

“¿Tienes usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo Enrique Guzmán.

Usuarios piden encarcelar a Enrique Guzmán

Los usuarios de Internet están indignados con las declaraciones de Enrique Guzmán, aseguran que fue una confesión de pedofilia y que de ninguna manera se puede tomar como una broma.

“Espero que Enrique Guzmán termine sus días en la cárcel”, “El viejo asqueroso contestó que le encanta tener relaciones con niñas chiquitas”, “Imposible pensar que se trató de una broma de Enrique Guzmán”, “Se está declarando públicamente pedófilo”, “, me atrevo a decir que es absolutamente injustificable lo que dice Enrique Guzmán”, “El PEDÓFILO de *Enrique Guzmán se exhibe como lo que es: UN DEPREDADOR SEXUAL”, dijo Enrique Guzmán.