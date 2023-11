Enrique Guzmán causa indignación con declaraciones sobre el abuso: 'Me encanta'

El cantante Enrique Guzmán está en medio de la polémica, luego de que en plena conferencia de prensa habló de sus acusaciones sobre supuesto abuso sexual a una menor.

El artista estaba en la conferencia de prensa de la “Caravana del Rock & Roll”, se trata de un concierto que reunirá a estrellas de ese género musical, estarán presentes Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Los Teen Tops, Los Hermnanos Carrión, Los Apson, Los Locos del Ritmo y Roberto Jordan.

En la conferencia, una periodista aprovechó para interrogar al cantante, papá de Alejandra Guzmán sobre las acusaciones de supuesto abuso sexual contra una menor de edad.

“Cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, con respecto a este nuevo tema con esta jovencita que acaba de salir”, preguntó la reportera.

"A mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta". 💣 ENRIQUE GUZMÁN -no hay manera de "arreglar" tan estúpid@ respuesta-. pic.twitter.com/aPOj8iRwZ9 — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) November 15, 2023

Aunque la organización del evento pidió que no le preguntarán de ese tema a Enrique Guzmán, él decidió contestar y le preguntó a la periodista si ella ya había visto las pruebas del supuesto abuso sexual contra la menor de edad.

“¿Tienes usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no, y me gustaría mucho porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, dijo Enrique Guzmán.

Sus declaraciones causaron polémica, pues los usuarios se indignaron con estos comentarios del artista.

“Espero que Enrique Guzmán termine sus días en la cárcel”, “El viejo asqueroso contestó que le encanta tener relaciones con niñas chiquitas”, “Imposible pensar que se trató de una broma de Enrique Guzmán”, “Se está declarando públicamente pedófilo”, dijo Enrique Guzmán.

Destapan supuesto abuso sexual de Enrique Guzmán a una niña

En el programa de Angélica Palacios Real estuvo presente Emilio Morales, periodista y ex relacionista de Sylvia Pasquel, quien aseguró que existe el video en el que Enrique Guzmán se aprovecha de una menor.

“Existe un video donde Enrique Guzmán está abusando de una menor, no puedo decir ningún nombre. Alejandra (Guzmán) sabe que existe ese video, lo tiene Alejandra, la mamá de la niña, Enrique Guzmán lo vio”, reveló Emilio Morales en la entrevista que ofreció en el programa que se transmite en YouTube.

El Publirrelacionista indicó que el video es totalmente explícito y que además de Alejandra Guzmán, también Luis Enrique Guzmán sabe del contenido de dicho video.

“Yo no creía lo que le había hecho a Frida y después de que, hace un par de meses vi ese video, dije: ‘No es posible’. Me lo enseñan (el video) y no puede salir porque afecta a la menor”, comentó Emilio Morales.