Paul Stanley de Kiss se contagia de variante Ómicron de COVID ¿Está grave?

Paul Stanley, integrante de la banda Kiss, anunció que se contagió de la nueva variante de COVID Ómicron.

¿Cuál es el estado de salud de Paul Stanley de Kiss?

A través de su cuenta de Instagram, el músico informó a sus fans de su estado de salud. Paul Stanley de Kiss publicó una fotografía de su rostro y señaló que él y su familia están infectados.

“Mi cara de Ómicron. Toda mi familia lo tiene. Estoy cansado y con resfriado. Mi familia no tiene síntomas y estoy agradecido de estar vacunado”, escribió el legendario músico en la red social.

Entre los comentarios del post, el guitarrista recibió decenas de muestras de apoyo, tanto de colegas como fans. Sophie Simmons escribió: “¡Mejórate pronto!”.

te puede interesar Michael Nesmith, guitarrista de la banda The Monkees, fallece a los 78 años de edad

Esta no es la primera vez que Paul Stanley de Kiss se contagia de COVID, ya que en agosto pasado se dio a conocer que se infectó, por lo que la banda tuvo que posponer su gira “End of the Road, World Tour”, ya que también Gene Simmons se enfermó en aquella ocasión.

Se espera que la banda retome su gira el próximo año 2022, así como otras bandas de rock que ya están reprogramando sus conciertos, como Rammstein que tiene pendiente la gira de estadios en Norte América en la que tiene tres fechas en México.

KR